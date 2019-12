Foto: YouTube

V podjetju Zola, ki se ukvarja z organizacijo porok, so pripravili šest oglasov, prvega so na Hallmarku predvajali 2. decembra. V večini oglasov ob heteroseksualnih parih nastopajo še istospolni ženski pari, v enem pa je v ospredju samo lezbični par.

Po pritožbi konservativne skupine One Million Moms, kot poroča BBC, gre za spletni projekt združenja American Family Association, ki je oster nasprotnik pravic istospolnih oseb, je televizijska družba štiri različice oglasa umaknila.

"Zelo nam je žal za bolečino in razočaranje, ki ju je povzročila odločitev o umiku," je dejal predsednik in izvršni direktor družbe Mike Perry. V izjavi, ki so jo objavili na svoji spletni strani, so v družbi še zapisali, da bodo "v sodelovanju z aktivistično skupino Glaad okrepili prisotnost skupnosti LGBTQ v portfelju naših znamk".

V podjetju Zola so bili nad odločitvijo o umiku oglasov presenečeni. "Bili smo globoko presenečeni, ko je Hallmark zavrnil naše oglase zaradi prikaza lezbičnega para, ki praznuje svojo poroko, in odleglo nam je, da so to odločitev spremenili," je v nedeljo zvečer dejal vodja trženja v Zoli Mike Chi.

Umiku oglasov je sledil plaz kritik na družbenih omrežjih, kjer so številni pozvali k bojkotu televizijske družbe. Samo do nedelje popoldne se je pojavilo več kot 16.000 tvitov s ključnikom za bojkot Hallmarka. Med ostrimi kritiki umika oglasov sta bila tudi demokratski predsedniški kandidat Pete Buttigieg in voditeljica pogovore oddaje Ellen DeGeneres.