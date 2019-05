Tri neodvisna produkcijska podjetja so se že zavezala, da zaradi zakona, ki prepoveduje splav, takoj ko je mogoče zaznati srčni utrip, ne bodo več snemala v Georgii ali kako drugače sodelovala z zvezno državo. Odprto pismo, naslovljeno na zakonodajno telo Georgie, je podpisalo več kot 50 igralcev, tudi Gabrielle Union, Mia Farrow, Don Cheadle, Amy Schumer, Patton Oswalt in Sean Penn. Napovedali so, da bodo nehali delati v Georgii, ko oz. če zakon stopi v veljavo.

Ena od protestnic v Atlanti se je oblekla v obleko iz Dekline zgodbe, kar namiguje na distopično državo, ki ženskam odvzema avtonomijo nad lastnimi telesi. Foto: Reuters

A obenem je treba povedati, da si najmočnejši korporativni igralci s to problematiko nočejo mazati rok: nobeden izmed velikih studiev ni napovedal bojkota te zvezne države, kjer se posname veliko hollywoodskih filmov. Če zakon ne bo padel na sodišču, stopi v veljavo 1. januarja.

Med vidnejšimi posamezniki, ki so se zavezali bojkotu, so brata Mark in Jay Duplass (ki vodita lastno produkcijsko podjetje), producentka neodvisnega filma Christine Vachon in scenarist serije The Wire David Simon, ki je tvitnil: "Ne morem pričakovati od članic ekip filmov, s katerimi sem povezan, da se marginalizirajo ali kompromitirajo svojo neodtujljivo oblast nad lastnim telesom." Vachon je v imenu svojega newyorškega produkcijskega podjetja zapisala: "Pri Killer Films Georgie ne bomo več upoštevali kot potencialne lokacije za snemanje, dokler se ta trapast zakon ne prekliče."

A vse te geste imajo bolj kot ne samo simbolično težo, saj organizacija Motion Picture Association of America ni napovedala nikakršnih ukrepov v to smer. V izjavo za javnost so zapisali: "Filmska in televizijska produkcija v Georgii omogoča več kot 92 tisoč služb ter prinaša izjemno gospodarsko dobrobit družinam in vsej skupnosti. Treba je imeti v mislih, da so podobne zakone že skušali vpeljati v drugih državah, kjer jih je sodišče razveljavilo ali pa ta postopek še poteka. Tudi o končnem izidu v Georgii bo odločal zakonit proces. Še naprej bomo spremljali razvoj dogodkov."

V Georgii so med drugim snemali priljubljeno Netflixovo nadaljevanko Stranger Things. Foto: IMDb

Davčni olajšavi se je težko odpovedati

Če se sodišče vmeša, zakon morda nikoli ne bo stopil v veljavo. A studii morajo po navadi snemalna prizorišča določiti leto dni ali še več vnaprej, zato si ne morejo privoščiti čakanja na razplet dogodkov. Georgia je privlačna lokacija za delo, ker je tako geografsko raznolika, da lahko "statira" v najrazličnejših kontekstih. Obenem država filmskim ekipam omogoča do 30-odstotne davčne olajšave.



Med najbolj glasnimi nasprotniki novega zakona je igralka Alyssa Milano, ki v Georgii snema Netflixovo nadaljevanko Insatiable. Foto: IMDb

V Georgii so v zadnjih letih snemali številni veliki studii: Disney, Sony, MTV, Lionsgate in drugi. V tej državi so snemali tako franšizo Igre lakote kot del Črnega panterja. Na seznamu sta tudi seriji Stranger Things in Živi mrtveci.

J. J. Abrams pred težko odločitvijo

V petek sta izjavo za javnost podala tudi J. J. Abrams in Jordan Peele, ki bosta vsak hip v Georgii za HBO začela snemati serijo Lovecraft Country o času segregacije v ZDA. Snemanja ne bosta odpovedala ‒ selitev v zadnjem hipu bi bila preprosto predraga ‒ sta se pa zavezala, da bosta svoja honorarja v celoti darovala georgijskim organizacijam, ki se borijo "proti temu drakonskemu zakonu".

Med najbolj glasnimi nasprotniki novega zakona je igralka Alyssa Milano, ki v Georgii snema Netflixovo nadaljevanko Insatiable. "Na tisoče igralcev in članov snemalnih ekip se vsako leto zbira v Georgii ‒ in upamo, da se bomo lahko še naprej," je zapisala v kolumni za filmski blog Deadline. "A pogoj je varno delovno okolje, kjer nas bodo sprejeli s spoštovanjem, strpnostjo in ljubeznijo. Vsi ustvarjalci, še posebej ženske, se morajo počutiti dobrodošle." Zase pravi, da naslednje sezone nadaljevanke ne bo snemala, če bo zakon stopil v veljavo.

Koliko lahko v resnici doseže odprto pismo?

Vprašanje pa je, koliko moči imajo v resnici igralci, scenaristi in režiserji. Visokoproračunske odločitve sprejemajo najvplivnejši producenti in direktorji studiev. Ustvarjalci nimajo moči, da bi dosegli selitev celih produkcij v druge zvezne države ‒ tisti, ki to moč imajo, pa se zavedajo ogromnih finančnih prednosti tega, da ostanejo, kjer so.

Skupen pritisk najprominentnejših zvezdnikov bi seveda lahko učinkoval, a bi imel tudi določene stranske učinke ‒ selitev produkcij bi pomenila nižanje proračunov, kar bi lahko za seboj potegnilo nižje honorarje za sodelujoče. Marsikateri igralec bi se iz načelnih razlogov odpovedal delu plačila, prav vsi pa gotovo ne.