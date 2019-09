Nuićev celovečerec je lani zmagal na festivalu hrvaškega filma v Pulju, ko je prejel tudi nagrado kritike oktavijan.

Mali je tako zmes intimne družinske drame in kriminalke, ki se odvija pred prepoznavno kuliso zagrebških blokovskih naselij. Nuić ponuja portret kriminalnega sveta, ki obstaja vzporedno s konvencionalno družbo. Foto: Sarajevski filmski festival/Obala Art Centar

Nič več "tujejezični oskar"

Nuić je bil hrvaški kandidat za oskarja v tej kategoriji, ki se je doslej imenovala najboljši tujejezični film, že leta 2009 s svojim filmom Kenjac, pri katerem sta sodelovala s producentom Borisom T. Matićem. Sodelovanje sta nadaljevala tudi pri celovečercu Mali, ki so ga letos izbrali kot kandidata za oskarja med desetimi hrvaškimi filmi, ki so bili prijavljeni na letošnjem razpisu društva filmskih delavcev.

Razširiti moraš glas o sebi

Matić je na novinarski konferenci v Zagrebu napovedal, da bodo na podlagi preteklih izkušenj skupaj s Hrvaškim avdiovizualnim centrom (Havc) poskušali poskrbeti za čim boljšo promocijo filma med člani Ameriške filmske akademije, ki odločajo o najbolj prestižni filmski nagradi na svetu, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina. Hrvaška kandidatura ne pomeni, da se bo Nuićev film uvrstil tudi v ožji izbor za najboljši mednarodni film.

Drama Mali predstavlja nekakšno nadaljevanje Nuićevega študentskega filma Vratite im Dinamo in prvega celovečerca Seks, piće i krvoproliće iz leta 2004, v katerih govori o četverici sosedov in prijateljev, ki so strastni navijači zagrebškega nogometnega kluba.

V celovečercu Mali četverici prijateljev, ki so v svojih poznih 30. letih, spremljanje nogometnih tekem ni več med prednostnimi nalogami - zdaj se preživljajo z nevarnejšimi podvigi. V ospredju zgodbe je protagonistov odnos z 12-letni sinom, za katerega ne bi rad, da bi šel po njegovih stopinjah.

Poleg igralca Franja Dijaka in njegovega sina iz resničnega življenja Vita Dijaka, ki je prvič sodeloval pri filmu, so v glavnih vlogah zaigrali znani hrvaški igralci Bojan Navojec, Hrvoje Kečkeš in Rakan Rushdiat. Franjo Dijak je bil na filmskem festivalu v Torinu razglašen za najboljšega igralca.

Slovenija še ni izbrala

Podelitev oskarjev bo potekala v Los Angelesu 9. februarja 2020. Države počasi že izbirajo svoje kandidate. Že zdaj za močnega favorita velja Južna Koreja, saj v boj pošilja črno komedijo Parazit, ki je na letošnjem festivalu v Cannesu osvojila zlato palmo. Brazilija tekmuje z dobitnikom canske nagrade Un certain regard, dramo Nevidno življenje Eurídice Gusmão, Kolumbija pa z Rokami (Manos), najljubšim filmom filmskih kritikov na berlinskem festivalu. Nizozemska je izbrala v Locarnu predvajani Instinkt, Nemčija pa dramo System Crasher, ki je na Berlinalu osvojila srebrnega medveda.