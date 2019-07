Svetovna premiera filma bo 14. avgusta v Pala Cinema, sledita še dve ponovitvi 15. in 16. avgusta. Slovenska premiera filma bo v ljubljanskem Kinodvoru 2. oktobra. Foto: Staragara

Filmska zgodba, nastala po kratki zgodbi Zdravka Duše, govori o smrti moškega, ki je pretresla vas v Porabju.

V sebi nosim podobo popolnega neznanca

Ivanišin je o filmski zgodbi dejal, da se nanaša na smrt moškega pred 20 leti. "Nisem ga poznal, nikoli ga nisem srečal ali videl. Mnogo kasneje sem bral zgodbo o njegovi smrti in potem še vrsto zgodb o njegovem življenju. Tako v sebi nosim podobo popolnega neznanca, ki se v mojih predstavah meša s podobo nekoga iz moje družine. To je bilo izhodišče za film o Oroslanu, ki so mu življenje posodili ljudje iz Porabja, pripadniki slovenske manjšine na Madžarskem," so režiserjeve besede povzeli na filmskem centru SFC.

Film se začne z novico o Oroslanovi smrti, ki se hitro razširi med vaščani. Sčasoma dejanja postanejo besede in besede zgodbe. Da bi se lažje soočili z njegovo smrtjo, vaščani poustvarjajo njegovo podobo skozi zgodbe o njegovem življenju. V filmu igrajo Margit Gyecsek, Milivoj Miki Roš in Dejan Spasić.

Film se začne z novico o Oroslanovi smrti, ki se hitro razširi med vaščani. Foto: Staragara

Svetovna premiera filma bo 14. avgusta v Pala Cinema, sledita še dve ponovitvi 15. in 16. avgusta. Slovenska premiera filma bo v ljubljanskem Kinodvoru 2. oktobra.

Avtor mednarodno nagrajenih dokumentarcev

Matjaž Ivanišin (1981) se je proslavil na 20. Festivalu slovenskega filma. Film Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba, ki je nastala v sorežiji z Rajkom Grlićem, je prejela vesno za posebne dosežke, obenem pa je za film Playing Men dobil vesno za najboljši dokumentarec.

Zanj je leta 2017 prejel tudi mednarodno nagrado Georges de Beauregard na festivalu avtorskega filma v Marseillu ter nagrado za podporo francoski distribuciji - Entrevues Belfort.

Prav tako je bil uspešen z dokumentarnim filmom Karpopotnik, ki ga je leta 2014 premierno predstavil v Rotterdamu ter nato še na filmskem festivalu Tribeca v New Yorku ter na festivalu Traverse City. Film je bil večkrat nagrajen, med drugim leta 2015 na 20. MedFilm festivalu v Rimu ter istega leta na zagrebškem filmskem festivalu, na katerem je bil razglašen za najboljši dokumentarni film.

