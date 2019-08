In zdaj je McGregor očitno dočakal izpolnitev svoje želje. Studio Disney je prižgal zeleno luč za visokoproračunsko nadaljevanko, ki bo posvečena dogodivščinam moža, ki je bil mentor Luka Skywalkerja.

Bradatega jedijskega mojstra je v kronološko prvem delu Vojne zvezd upodobil angleški igralec Alec Guinness, njegova vloga je postala kultna, v novejših nadaljevanjih pa je v sagi v njegovi vlogi nastopil Ewan McGregor kot učitelj mladega Anakina Skywalkerja alias Dartha Vaderja. Foto: Lucasfilm

Najprej je veljalo, da bodo snemali samostojen film o antologijskem liku, a se je projekt postopoma spremenil v nadaljevanko – podobno, kot se je zgodilo z odpovedanim filmom o Bobbi Fettu, ki bo po novem protagonist napovedane serije o Mandalorejcih.

Gledalcev "spin-off filmi" ne zanimajo več zares

Načrte je bilo treba na novo zastaviti po tem, ko se je samostojni film o Hanu Solu relativno kilavo odrezal o kinematografih – Disneyeva mašinerija, ki je imela v predprodukciji cel kup samostojnih "spin-off filmov", se je bila prisiljena ustaviti.

A zdaj je treba priskrbeti vsebine za napovedano platformo Disney+, ki bo začela oddajati 12. novembra in bo najverjetneje pomenila solidno konkurenco ponudnikom pretočnih vsebin, kot so Netflix, HBO in Amazon Prime.

Zgodbe iz vesolja Vojne zvezd se selijo na Disney+

Znanstvenofantastična epopeja The Mandalorian, ki bo postavljena v čas nekaj let po dogodkih iz filma Jedijeva vrnitev, bo eden od prvih velikih adutov platforme Disney+. Studio trenutno razvija še eno serijo iz vesolja Vojne zvezd – v njej bosta Diego Luna in Alan Tudyk ponovila svoji vlogi Cassiana Andorja in droida iz filma Rogue One.

A če se vrnemo k seriji o Obi-Wanu: o njej noče Disney povedati čisto nič oprijemljivega. Vemo pa, da je Ewan McGregor v drugi Lucasovi trilogiji igral mlajšo različico junaka, s katerim se je v prvi trilogiji proslavil Alec Guiness. Poleg druge trilogije – Grozeča prikazen (1999), Napad klonov (2002) in Maščevanje Sitha (2005) – se je McGregor v spektaklu Sila se prebuja (2015) pojavil samo kot glasovni igralec.

Škota bomo še pred koncem letošnjega leta lahko videli v grpzljivki Doctor Sleep, ekranizaciji istoimenskega romana Stephena Kinga, ki je obenem tudi nadaljevanje kultne uspešnice Sijanje. McGregor bo igral zdaj že odraslega Dannyja Torrancea, dečka, ki so ga pred desetletji terorizirale prikazni v hotelu Overlook.