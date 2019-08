Foto: RTV Slovenija

Šestdelna nadaljevanka Jezero je nastala v produkciji Igranega programa Televizije Slovenija, pomeni pa korak po poti skandinavskega noirja, kriminalnih serij s severa, ki smo jih zadnja leta požirali vsi – zdaj pa bomo končno lahko videli isti žanr, presajen v domače okolje.

Ker detektivi v Jezeru trupla izkopavajo izpod kupov snega na Gorenjskem, je jasno, da bo serija na televizijskem sporedu šele v drugi polovici decembra. Nocojšnje galapremiere v sarajevskem multipleksu City Hall, ki poteka pod okriljem sarajevskega filmskega festivala, se bosta udeležila igralca Nika Rozman in Sebastian Cavazza, režiserski tandem – Klemen Dvornik in Matevž Luzar – ter predstavniki TVS.

Vsi, ki bomo morali na Jezero počakati do decembra, si do takrat lahko radovednost tešimo s prvim uradnim napovednikom.

Zapleta enega najbolj priljubljenih slovenskih romanov zadnjih let se gotovo spominjate: Taras Birsa (Sebastian Cavazza), višji inšpektor za krvne in seksualne delikte, se na poti z novoletne zabave nehote zaplete v preiskavo umora. Pri težavnem in neobičajno krutem primeru umora mlade ženske morata Taras in njegova ekipa na zahtevo nadrejenih v svoje vrste spusti novo sodelavko, nadobudno Tino (Nika Rozman).

Taras, ki se zaradi brutalnega umora kar naenkrat znajde pod žarometi javnosti, v istem obdobju čuti tudi določen pritisk in odtujitev v svojem dolgoletnem zakonu. Prihod mlade policistke, s katero po službeni dolžnosti skupaj preživljata veliko časa, tako iz tira vrže tudi njegovo notranje ravnovesje.

Poleg omenjenih dveh igralcev boste tudi v stranskih vlogah prepoznali same znane obraze, kot so Matej Puc, Gregor Čušin, Nataša Barbara Gračner, Matjaž Tribušon, Vlado Novak, Igor Samobor, Brane Završan, Jana Zupančič in drugi.

"Roman Jezero Tadeja Goloba je sam po sebi zelo filmičen, poln intrigantnih zapletov in zanimivih likov, ki je postavljen v idilično pokrajino Triglavskega narodnega parka,“ je svoje navdušenje nad projektom pojasnil Luzar. Avtorsko jedro nadaljevanke Jezero namreč sestavljata režiserja Matevž Luzar in Klemen Dvornik, poleg njiju pa še direktor fotografije Miloš Srdić, scenograf Miha Knific, kostumografka Nadja Bedjanič, oblikovalka maske Eva Uršič, montažerka Ivana Fumić in avtor glasbe Davor Herceg. Poleg Goloba in Luzarja sta pod scenarij podpisana še Miha Hočevar in Srđan Koljević, ki je slovenskemu občinstvu znan kot scenarist uspešnic Krogi in Sivi kamion rdeče barve.