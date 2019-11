Po znamenitem prizoru Jokerjevega poplesovanja so stopnice v Bronxu postala prava turistična znamenitost. Foto: IMDb

V primerjavi z velikimi produkcijami, ki upodabljajo superjunake, je prvoten vložek Jokerja razmeroma nizek. Film Maščevalci: Zaključek, ki sta ga posnela Anthony in Joe Russo, so posneli za 356 milijonov evrov. Film je v blagajno prinesel 2,8 milijarde dolarjev, kar je manj kot 8-kratni vložek v film – Joker je bil torej precej uspešnejši zaslužkar, piše Forbes.

Donosnejši je tudi od filmov s primerljivim proračunom, kot je npr. Venom, v katerem je 2018 zaigral Tom Hardy. Ruben Fleischer ga je posnela za 90, zaslužil jih je 854 milijonov. Deadpool (2016) režiserja Tima Millerja in z Ryanom Reynoldsom v naslovni vlogi pa je bil posnet za 58 milijonov dolarjev in je zaslužil 783 milijonov.

Film Joker, ki je sicer razdelil javnost in kritike na absolutne privržence in tiste, ki se jim zdi precenjen, evforija pa prenapihnjena, je pot uspešno začel na letošnjem filmskem festivalu v Benetkah, kjer je osvojil prestižnega zlatega leva, omenja pa se ga tudi kot potencialnega nominiranca za oskarja.

Venom (2018) bil posnet z 90 milijoni dolarjev vložka, zaslužil pa je 854 milijonov. Foto: IMDb

Zgodba pripoveduje o najbolj znanem Batmanovem nemezisu, ki se je v stripu prvič pojavil leta 1940, nato pa ostal stalnica stripovskih izdaj DC Comics. Ustvarili so ga Jerry Robinson, Bill Finger in Bob Kane. Pred kritiško hvaljeno upodobitvijo Joaquina Phoenixa ga je nazadnje igral Jared Leto, ki si za vlogo v Odredu odpisanih ni pridobil naklonjenosti gledalcev, zato pa je toliko bolj navdušil Heath Ledger v Nolanovi interpretaciji Batmana (vloga mu je postumno prinesla tudi oskarja). Leta 1989 pa je bil v Burtonovem Batmanu Gothamova nasmejana grožnja Jack Nicholson.

Joaquina Phoenixa se omenja kot enega ključnih favoritov za letošnje oskarje. Foto: IMDb

Phillips se je v svojem portretu Jokerja osredotočil na smrtnika pod klovnovsko masko, Arhurja Flecka, in okoliščine, v katerih je postal sloviti Joker. Do konca meseca pričakujejo, da bo Joker presegel milijardo dolarjev zaslužka, kar bi pomenilo, da je najceneje posnet film, ki je dosegel ta mejnik – rekord trenutno pripada Jurskemu parku, ki so ga posneli za 63 milijonov dolarjev.

Jokerja so po premieri kritizirali zaradi načina, kako obravnava duševne težave, in poveličevanja nasilja. Na producentsko hišo Warner Bros. so se obrnili družinski člani žrtev, ki so bili leta 2012 ubiti v strelskem napadu na kinodvorano v Koloradu, kjer se je morilec domnevno enačil z Jokerjem. V studiu so se na njihovo pismo odzvali z besedami: "Niti fiktivni lik Jokerja niti film kot celota nista zagovor resničnega nasilja v kakršni koli obliki. Ni bil namen filma, njegovih ustvarjalcev ali studia, da bi ta lik predstavili kot junaka."

Phoenix, ki ga omenjajo kot velikega favorita oskarjev, je že dejal, da ga nadaljevanje ne zanima, saj ga je vloga privlačila izključno v sklopu samostojnega filma. Pozneje je dejal, da nadaljevanja ne bi želel posneti zgolj zaradi tega, ker je bil prvi film uspešen, ampak bi o tem razmislil, če bi bila ideja o novi zgodbi dovolj zanimiva. Pred nedavnim je Phillipsu poslal izmišljene plakate, kjer je lik Jokerja fotošopiral v prizore desetih filmskih klasik, s tem pa sprožil nove govorice o nadaljevanju, o katerem – glede na dobiček – Warner Bros. gotovo že razmišlja.