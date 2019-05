Neustrašen mafijec Meyer Lansky je bil visok samo 152 centimetrov. Foto: Wikipedia

Meyer Lansky se je rodil leta 1902 v tedanjem ruskem imperiju, vendar se je pri devetih letih z družino preselil v ZDA. V najstniških letih je že vodil gangstersko tolpo skupaj z Bugsyjem Siegelom ‒ ki ga je v filmu iz leta 1991 upodobil Warren Beatty – in bil nato eden izmed vodilnih tihotapcev alkohola, profesionalnih morilcev in zločincev pri igrah na srečo.

Warren Beatty v vlogi Bugsyja Siegela v filmu Bugsy. Foto: IMDb

Leta 1970 je Lansky zaradi pregona FBI-ja sicer sprva uspešno prebegnil v Izrael, vendar je bil po približno letu dni deportiran spet v ZDA. Umrl je leta 1983 zaradi pljučnega raka, pokopali pa so ga v Miamiju.

Upokojeni vodja združbe Murder Inc.

Film z naslovom Lansky se bo osredotočal na zadnji del protagonistovega življenja, ko upokojeni vodja mafijske združbe Murder Inc. v svojih 70. letih v anonimnosti živi na Floridi, so sporočili distributerji Voltage Pictures.

Lansky takrat najame novinarja, da bi povedal svojo zgodbo, kar izrabi FBI, ki se hoče prek novinarja dokopati do milijonov, ki naj bi jih upokojeni mafijec skrival. Novinarja bo upodobil Sam Worthington, ki se je proslavil kot glavni igralec v filmu Avatar.

Harvey Keitel pogosto uprizarja brezčutne in trdožive like, med njegove najbolj znane uprizoritve pa spadata vlogi v kultnih filmih Quentina Tarantina Stekli psi iz leta 1992 ter Šund iz leta 1994. Igralec je blestel tudi v nagrajenem filmu Jane Campion Klavir iz leta 1993. Foto: EPA

Dober pa je bil do svoje mame ...

Biografski film bo režiral Eytan Rockaway, ki je napisal tudi scenarij na podlagi zgodbe izraelskega režiserja Ida Fluka in scenaristke ter producentke Sharon Mašihi. Scenarij je sicer delno plod domišljije, vendar pa zgodba med drugim temelji na intervjujih z Lanskim, ki jih je opravil Flukov oče, profesor zgodovine in raziskovalec Robert Rockaway.

Ta je leta 1993 izdal tudi knjigo z naslovom Dober pa je bil do svoje mame: Življenja in zločini judovskih mafijcev (But He Was Good to His Mother: The Lives and Crimes of Jewish Gangsters).

"Eytanov izjemen talent in edinstven vpogled v psiho Meyerja Lanskega bosta film Lansky povzdignila na mesto vodilnega v žanru," je presodil Jonathan Deckter, predsednik omenjene produkcijske hiše, še poroča francoska tiskovna agencija AFP.