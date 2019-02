Komad tako sploh ne bo izvajan na nedeljski prireditvi. To pomeni, da bomo v živo slišali samo štiri od petih pesmi, ki se potegujejo za oskarja za najboljšo izvirno pesem. (Temu je treba prišteti še poseben nastop skupine Queen, ki bo v čast filmu Bohemian Rhapsody nastopili z Adamom Lambertom pred mikrofonom.)

Dvojec prav tako ni nastopil na grammyjih, kjer je bil komad All The Stars nominiran za štiri nagrade. Foto: AP

Vest je še posebej zanimiva zaradi kaosa, ki se vrtinči okrog letošnje podelitve oskarjev. Konec prejšnjega meseca so jabolko spora postale ravno nominirane pesmi. Najprej je revija Variety poročala, da bo Akademija ‒ v imenu krajšanja slavnostnega dogodka ‒ na podelitvi dovolila izvajanje samo dveh od petih nominiranih pesmi. To bi bili seveda favoritki za zmago, All The Stars iz Črnega panterja in Shallow iz drame Zvezda je rojena, ki jo izvajata Bradley Cooper in Lady Gaga.

Ta neuradni "načrt" je bil seveda deležen poplave kritik na spletu in v javnosti. Kmalu je sledila uradna izjava Akademije, da bodo vendarle izvajali vseh pet nominiranih pesmi, a v "okrnjeni, 90-sekundni obliki".

A Akademija je očitno delala račune brez krčmarja: zdaj se je izkazalo, da Kendricka Lamarja in SZA niso uspeli prepričati, da bi pri tem konceptu sodelovala. (Treba je omeniti, da dvojec prav tako ni nastopil na grammyjih, kjer je bil komad nominiran za štiri nagrade, tudi za pesem leta.) Revija Variety citira "neimenovan vir blizu situaciji", ki se sklicuje na težave pri "logistiki in urniku", ki naj bi botrovale odpovedi.

Kendrick Lamar, SZA ‒ All The Stars

Za zdaj ni znano, ali je Akademija prosila še kakega drugega izvajalca, da bi vskočil namesto raperjev. Točno to se bo namreč zgodilo z nominirano pesmijo The Place Where Lost Things Go iz filma Mary Poppins se vrača. V filmu jo namreč poje Emily Blunt, ki pa jo bo na oskarjevskem odru nadomeščala Bette Midler.

Ostale tri pesmi bodo izvajali igralci, ki so jih odpeli tudi v filmih. Shallow bosta v duetu odpela Lady Gaga in Bradley Cooper, Jennifer Hudson bo pela odlomek komada I'll Fight iz dokumentarca RBG, Gillian Welch in Dave Rawlings pa When a Cowboy Trades His Spurs for Wings iz filma The Ballad of Buster Scruggs.