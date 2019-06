Na uradni spletni strani filma Osemsto (Ba bai) se je ta teden pojavilo skopo pojasnilo, češ da je za 5. julij načrtovana premiera odpovedana. "Nov datum premiere bo objavljen pozneje."

Film so v zadnjem hipu "zaradi tehničnih težav" umaknili s šanghajskega filmskega festivala - tak razlog je po navadi evfemizem za "težave s cenzuro". Foto: Shanghai International Film Festival

Film bi že na začetku tega meseca moral doživeti premiero na prestižnem filmskem festivalu v Šanghaju, a so ga umaknili le dan pred projekcijo, češ da poveličuje junaštvo Nacionalistične stranke, glavnih tekmecev komunistov, med drugo svetovno vojno.

Zgodovino pišejo zmagovalci

Vladajoča Nacionalistična stranka se je med drugo svetovno vojno s Komunistično partijo borila proti Japonski, pozneje – po porazu v kitajski državljanski vojni leta 1949 – pa se je morala umakniti na Tajvan. Kitajska državna propaganda danes poudarja junaško vlogo komunistov v boju proti Japonski, Nacionalistična stranka je imela v tej različici zgodbe le obstransko in pasivno vlogo.

Staroste so spregovorili

Umik filma Osemsto je najverjetneje odziv na filmski seminar 9. junija, na katerem so nekateri upokojeni člani partije ter konservativne javne in vojaške osebnosti projekt javno obsodili. Upokojeni veljaki imajo na Kitajskem še vedno veliko vlogo pri ideoloških vprašanjih. Povzetek seminarja na maoistični spletni strani po poročanju The Guardiana navaja, da je vseh 17 udeležencev film Osemsto ocenilo za "neprimeren" poklon 70. obletnici ustanovitve Ljudske republike Kitajske.

Nesramno vihrajoča zastava in druge žalitve

Osemsto je zgodba o tem, kako je več sto kitajskih nacionalistov več dni hrabro branilo skladišče pred japonskimi napadalci. S tem so kitajskim vojakom omogočili varen umik med bitko v Šanghaju (1937). Udeleženci seminarja so se strinjali, da je junaštvo t. i. "800 junakov" treba obdržati v spominu, da pa je "poveličevanje junaške vloge nacionalistične stranke nesprejemljivo".

"Razredna zatiranja znotraj nacionalistične vojske, zlorabe s strani častnikov in zlobno zatiranje ljudstva v filmu manjkajo – kot da je bila nacionalistična vojska tista prava ljudska armada," je zapisano v poročilu s seminarja. "Film je uporabil drobce zgodovine, da bi z njimi olepšal in zakril resnično zgodbo."

Velik kamen spotike je tudi prominentno vihrajoča zastava nacionalistov v ganljivem prizoru, v katerem vojaki branijo zastavo na strehi skladišča. Film namreč ne bi smel tako strastno kazati "dostojanstva" in "častitljivosti" nacionalistične zastave ... "To je žalitev za Ljudsko republiko Kitajsko."

""Film je uporabil drobce zgodovine, da bi z njimi olepšal in zakril resnično zgodbo." Foto: Shanghai International Film Festival

Ši Džinping je najmočnejši kitajski voditelj v zadnjih desetletjih. Foto: Reuters

Umetnost kot ključna veja državnega aparata

Kitajska Komunistična partija zelo dosledno vztraja pri uradni različici zgodovinskih dogodkov, ki jih razume kot temelj svoje legitimnosti. Mao Cetung je že v slavnem govoru leta 1942 poudaril, kako ključnega pomena je, da se umetnost podreja politiki. "Literatura in umetnost sta podrejeni politiki, a obenem nanjo izjemno vplivata," je podčrtal bodoči državnik. "Ideološki boj ter literarni in umetniški boj so, še posebej če gre za revolucionarno vojno, nujno podrejeni političnemu vojskovanju."



Predsednik Ši Džinping sledi Maovim smernicam ideološkega nadzora. Leta 2013 je izdal interni dokument, pozneje poznan kot Dokument št. 9, v katerem je svojemu osebju naročil boj proti "subverzivnim vplivom na družbo"; eden od njih je bil tudi "zgodovinski nihilizem". Drugače povedano, vsaka različica zgodovine, drugačna od uradne, je prepovedana.

"Umetnost in kultura sta del propagande ... Književnost je vse bolj podjarmljena partiji, še posebej kadar obravnava zgodovino," je za The Guardian komentiral pariški univerzitetni profesor Jean-Philippe Beja. "Kitajski filmi, televizija in književnost ne smejo spreminjati partijske interpretacije zgodovine. Zmaga nad Japonsko je ključni del legitimnosti za Komunistično partijo. Govorjenje o junaštvu Nacionalistične stranke je primerljivo z državno izdajo." Profesor političnih ved na Univerzi v Hongkongu Joseph Cheng verjame, da umik filma nakazuje zaostrovanje ideološkega nadzora na Kitajskem. "Kitajske oblasti muči občutek negotovosti. Če hočejo biti politično varne, morajo zavračati vse nove in inovativne ideje, tudi na področju filmske umetnosti."