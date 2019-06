Letos bodo podelili tri častne oskarje in eno humanitarno nagrado. Foto: Reuters

Filmar David Lynch, igralec Wes Studi ter režiserka in scenaristka Lina Wertmüller so letošnji prejemniki častnih oskarjev. Igralko Geeno Davis pa bodo dali humanitarno nagrado, poimenovano po igralcu Jeanu Hersholtu, je včeraj napovedala Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti.

Življenje, predano umetniški dovršenosti

Nabor nagrajencev tako torej sledi premiku te organizacije, ki podeljuje najprestižnejše filmske nagrade, k večjemu priznavanju žensk in pripadnikov manj zastopanih skupin.

"Te nagrade guvernerjev, ki jih vsako leto podeli akademija, priznavajo posameznike, ki so se predali življenju umetniške dovršenosti in so k naši industriji prinesli izjemen prispevek in onkraj. /…/ Z velikim veseljem razglašamo letošnje prejemnike," je po pisanju Varietyja dejal predsednik akademije John Bailey.

Spremembe v usmeritvi akademije

Izbor nagrajencev tako med drugim izpostavlja umetnike, ki si prizadevajo odpravljati ovire za ženske in nebelske ustvarjalce na področju filma, kar je v skladu s prizadevanji Akademije, da bi bila bolj vključujoča. V letih 2015 in 2016 je veliko vznemirjenja povzročilo manj afroameriških nominirancev, kar je doseglo vrhunec v kampanji izpred treh let, ki jo je vodil ključnik #OscarsSoWhite, torej #OskarjiTakoBeli.

Med člani Akademije tudi slovenska ustvarjalka

Nato je Akademija napovedala, da bo poskrbela za večjo raznolikost svojih vrst in se v skladu s tem zavezala, da bo do leta 2020 podvojila število ženskih in različnih članov. V svoje vrste je lani vključila tudi slovensko režiserko in animatorko Špelo Čadež.

Oskarji za življenjske dosežke in humanitarne nagrade so bili nekoč del podelitve siceršnjih nagrad akademije, vendar se je ta leta 2009 odločila, da bo te kipce podeljevala na ločeni slovesnosti. Podelitev nagrad guvernerjev, ki je letos napovedana za 27. oktober, je tako postala pomembna točka za filmsko srenjo znotraj sezone podeljevanja nagrad.

Akademija je lani s častnimi oskarji za življenjske dosežke počastila igralko Cicely Tyson, skladatelja Lala Schifrina in publicista Marvina Levyja. Sicer niso podelili humanitarne nagrade, so pa s spominsko nagrado Irvinga G. Thalberga počastili Kathleen Kennedy in Franka Marshalla za njuno producentsko delo.

David Lynch. Foto: AP

Častni oskar bo pravzaprav sploh prvi oskar za Davida Lyncha (1946), ki pa je bil že večkrat nominiran. Njegov film Človek slon iz leta 1980 je bil deležen osmih nominacij, med drugim za režijo, prirejeni scenarij in najboljši film, za Modri žamet iz leta 1986 in Mullholland Drive iz leta 2001 pa je bil Lynch nominiran za najboljšo režijo.

Wes Studi. Foto: IMDb

Igralec Wes Studi (1947), sicer pripadnik plemena Cherokee, je znan po vlogah v filmih Pleše z volkovi (1990), Poslednji Mohikanec (1992), Geronimo (1993), Vročina (1995), Novi svet (2005) in Avatar (2009). Tukaj je v prizoru iz filma Hostiles, v katerem je predlani zaigral ob Christianu Balu in Rosamund Pike.

Lina Wertmüller. Foto: EPA

Italijanska režiserka in scenaristka Lina Wertmüller (1928) je v letu 1976 postala prva ženska z nominacijo za oskarja. To ji je prinesel film Seven Beauties, zanj pa je bila nominirana tudi za oskarja za najboljši izvirni scenarij. V svojih filmih se pogosto posveča političnim in družbenim vprašanjem, med njene bolj znane stvaritve spadajo še The Lizards (1963), The Seduction of Mimi (1972), Love and Anarchy (1973) in Swept Away (1974).

Geena Davis. Foto: Reuters

Geena Davis (1956) se že ponaša z oskarjem, ki ji ga je prinesla stranska vloga v filmu Naključni turist iz leta 1988. Med njene prepoznavnejše vloge sodijo še tiste v filmih Muha (1986), Thelma in Louise (1991) ter Ženska liga (1992). Sicer pa je ameriška igralka ustanoviteljica in predsednica neprofitnega inštituta Geena Davis Institute on Gender in Media, katerega poslanstvo je odpravljanje spolnih predsodkov in stereotipov v industriji zabave.