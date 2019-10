"Če želimo v kinematografe privabiti (nove) gledalce, moramo v naših strategijah razvoja občinstva upoštevati ključno vlogo žensk," je še zapisal v napovedi svojega konferenčnega prispevka, ki ga bo mogoče slišati v Kinodvoru, kjer bo med 10. in 15. uro potekala mednarodna konferenca v sklopu 25. festivala Mesto žensk.

Foto: Kinodvor

Razprave o ženskah in filmu se običajno osredotočajo na tisto, kar vidimo na platnu, redkokdaj pa so usmerjene h gledalkam. Mednarodni filmski strokovnjaki in strokovnjakinje bodo na konferenci danes usmerjali pozornost k temi žensk v občinstvu.

Vloga žensk v ohranjanju in promoviranju gledalske izkušnje

Kot so zapisali v Kinodvoru, so ženske prevzele pomembno vlogo v ohranjanju in promoviranju gledalske izkušnje, zlasti v kakovostnih art-house kinematografih. Eden izmed ciljev konference je s proučevanjem filmskih gledalk v številnih različnih obdobjih in kontekstih spodbuditi razprave o razvoju občinstva.

Judith Thissen, izredna profesorica zgodovine kinematografov na Univerzi v Utrechtu, bo kot prva govornica svoj prispevek z naslovom Gospe vljudno naprošamo, da odstranijo svoje klobuke posvetila filmskim ljubiteljicam v New Yorku v zgodnjem obdobju filmske umetnosti.

Tara Judah, gostja letošnjega Mesta žensk

Ian Christie, filmski zgodovinar, kurator ter profesor zgodovine filma in medijev na Birkbeck College, se bo v svojem referatu posvetil temu, da so bile prav filmske predstave med prvimi javnimi kulturnimi prireditvami, ki so jih ženske lahko obiskovale, kljub temu pa je v zgodovini filmskega gledalstva pomen žensk pri odločanju o produkciji in prikazovanju filmov večinoma prezrt.

V popoldanskem delu bo Dana Linssen, filmska kritičarka, filozofinja in pisateljica, ter ustanoviteljica projekta Slow Criticism, na podlagi dolgoletnih izkušenj "mediatorke" oziroma filmske kritičarke in urednice osvetlila spreminjajoče se poglede na film, kinematografe, gledalce in bralce ter spregovorila o vse večji vlogi razprav o reprezentaciji žensk v tem kontekstu.

Tara Judah, filmska producentka in kuratorka v bristolskem kinu Watershed, bo na podlagi nedavnih študij primerov predstavila, kako tako imenovane "ženske filme" razumejo in obravnavajo kuratorji, ki delujejo na področju neodvisnega filma.

Van Daele bo dogodek zaključil, govoril bo tudi o ženskem občinstvu v prvih desetih letih delovanja ljubljanskega mestnega kina Kinodvor.

Konferenca bo potekala tudi v sklopu kandidature Mestne občine Ljubljana za naslov Evropske prestolnice kulture leta 2025.