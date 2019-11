Film Finding Jack bo filmska adaptacija istoimenskega romana Garetha Crockerja, v katerem je popisal usodo več kot 10.000 zapuščenih vojaških psov ob koncu vietnamske vojne. V ospredju bo usoda vojaka, ki sklene, da svojega štirinožnega prijatelja ne bo pustil samega.

Skopa, a markantna zapuščina Jamesa Deana šteje (zaenkrat) samo tri filme: Upornik brez razloga (1955), Vzhodno od raja (1955) in Velikan (1956). Foto: IMDb

Če ne skušamo na noben način omadeževati podobe Jamesa Deana, zakaj se ljudje tako upirajo? Poskušam ugotoviti, v čem je pravzapav moralna zagata. režiser Anton Ernst

Režijo bosta prevzela Anton Ernst in Tati Golykh. Produkcijska hiša Magic City Films, ki sta jo režiserja ustanovila nedavno, je od igralčeve družine tudi že pridobila pravice za uporabo Deanovih družinskih fotografij.

V celem Hollywoodu ni drugega primernega mladeniča?

Dean bo v filmu nastopil v vlogi lika po imenu Rogan, ki je opisan kot "sekundarni glavni lik". "Prečesali smo vse, da bi našli idealnega igralca za vlogo Rogana, lika s kompleksno zgodbo. Po mesecih iskanja smo se odločili za Jamesa Deana," je Ernstove besede povzel The Hollywood Reporter. "Zelo smo počaščeni, da nas podpira njegova družina in storili bomo vse, da njegova filmska zapuščina, ki je ena najbolj legendarnih, ostane nedotaknjena. Njegova družina na film gleda kot na Deanov četrti film - film, ki ga nikoli ni posnel. Ne bomo razočarali njegovih oboževalcev."

Deanovi dediči se strinjajo

Deanov lik bodo za film obudili s pomočjo računalniške animacije na podlagi dejanskih posnetkov in fotografij, glas pa mu bo moral posoditi drug igralec. Premiera filma je napovedana za november 2020.

Novica je v Hollywoodu naletela na mešane odzive - a zdi se, da je bilo veliko več ogorčenih, tudi med zvezdniki. "To je grozno ... popolno pomanjkanje razumevanja je sramotno," je tvitnil zvezdnik Chris Evans. "Mogoče lahko računalnik pripravimo do tega, da nam naslika kakega novega Picassa ali zloži komad Johna Lennona." Podobnega mnenja je denimo tudi Elijah Wood: "Ne, to ne bi smelo obstajati." The New York Times ob tem izpostavi, da ravno ta dva igralca, Evans in Wood, najbolj znana po filmskih franšizah, v katerih je bila računalniška animacija uporabljena precej radodarno.

Seveda pa bi se dalo argumentirati, da je ustvarjanje računalniško animiranih pošasti nekaj čisto drugega kot "oživljanje" resničnega človeka, ki je mrtev že 65 let. Guardianov pisec Stuart Heritage je to opisal kot "pošastno idejo, tako, ki bi lahko uničila celo dediščino." Portal Vice ob tem dodaja: "Resnično, v imenu vsega, kar je sveto, pustite njegovo dediščino pri miru."

Paul Walker in Peter Cushing sta se, čeprav se je že to marsikomu zdelo etično sporno, vrnila v filme ali pa vsaj franšize, ki sta jih sama izbrala in v njih v resnici igrala. Računalniška animacija Jamesa Deana pa po igralčevo podobo postavila v zanj popolnoma nov kontekst. Foto: Getty Images

James Dean se je s smrtjo pri rosnih 24 letih v kolektivno zavest vpisal kot simbol nemirne, nepotešene generacije ameriške mladine. Čeprav je nastopil samo v treh filmih - in pred tistim usodnim 30. septembrom 1955 so v kinih predvajali enega samega - je vpisan med ikone ameriškega filma.

Začelo se se je hologrami pevcev

Seveda tokrat ne bo prvič, da nam bo zabavna industrija s pomočjo tehnologije vrnila kakega zvezdnika. Že daljnega leta 1991 je natalie Cole odpela Unforgettable v duetu s hologramom svojega pokojnega očeta. Moda fantomskih pevcev se je od takrat samo še razbohotila: hologrami ikon, kakršna sta Frank Zappa in Roy orbinson, so imeli cele koncertne turneje. Leta 2012 je bil Tupac Shakur, mrtev že od leta 1996, eden od nastopajočih na Coachelli. Naslednje leto bomo lahko na odru videli privid Whitney Houston, v delu pa je tudi hologram Amy Winehouse.

V filmski branži so napredne tehnologije pomagale "rekonstruirati" igralce, ki jih je smrt prekmalu odtrgala od priljubljenih franšiz. Ko je Paul Walker umrl med snemanjem sedmega dela Hitrih in drznih, so ga strokovnjaki s pomočjo že posnetega materiala vstavili tudi v prizore, v katerih ni nastopil. Peter Cushing, ki je umrl že daljnega leta 1994, se je po zaslugi tehnologije vrnil v franšizo Vojne zvezd s filmom Rogue One.

Nenadna smrt Carrie Fisher je bila za franšizo Vojna zvezd očitno nekakšna budnica: digitalno so skenirali vse svoje zvezdnike, najverjetneje zato, da bi jih "uporabili" kdaj pozneje, če sami ne bi mogli več nastopati. Foto: IMDb

Še bolj zanimiv podatek: vodja ekipe za vizualne učinke pri Poslednjem jediju Ben Morris je lani v nekem intervjuju razkril, da so digitalno skenirali čisto vse trenutno glavne igralce franšize. "Ne vemo, ali jih bomo potrebovali. Ne skeniramo jih zaradi kakega sistematičnega arhivskega projekta. Gre za potencialno uporabo v prihodnosti."

Kdaj izgubimo pravico do upravljanja s svojo podobo?

Razlike med naštetimi primeri in Deanovim so spet očitne: Paul Walker in Peter Cushing sta se, čeprav se je že to marsikomu zdelo etično sporno, vrnila v filme ali pa vsaj franšize, ki sta jih sama izbrala in v njih v resnici igrala. Računalniška animacija Jamesa Deana pa po igralčevo podobo postavila v zanj popolnoma nov kontekst. Sam seveda nikoli ni pristal na to, da bo (v kakršni koli obliki) igral v filmu Finding Jack. "James Dean v filmu Finding Jack je nekaj takega, kot da bi Audrey Hepburn leta 2014 stlačili v reklamo za čokolado", piše The Washington Post - a še huje, ker bo "pomemben lik v celovečernem filmu".



Mnogi igralci prav zaradi razvoja tehnologije skrbno zaščitijo svojo podobo. Robin Williams je denimo pravno uredil, da se njegove podobe v komercialne namene ne bo smelo uporabljati 25 let po njegovi smrti. Foto: EPA

Režiser Anton Ernst je v kratkem intervjuju za The Times izrazil silno osuplost nad vsemi negativnimi odzivi na idejo za film. "Če ne skušamo na noben način omadeževati podobe Jamesa Deana, zakaj se ljudje tako upirajo? Poskušam ugotoviti, v čem je pravzapav moralna zagata. Če je projekt primeren in ga lahko speljemo na spoštljiv način, v čem je težava?"