Julianne Moore bo nagrado prejela na otvoritveni slovesnosti 54. mednarodnega filmskega festivala Karlovy Vary. Foto: EPA

Oskarjevka Julianne Moore se bo na festivalu ustavila tudi, da predstavi nov film After the Wedding, ki ga je posnel njen mož Bart Freundlich, paru pa se bo na projekciji v Karlovih Varih pridružil tudi igralec Billy Crudup. Gre za priredbo istoimenskega filma Susanne Bier iz leta 2016, premierno pa so ga predvajali že na festivalu Sundance. Občinstvo Kalrovih Varov bo imelo priložnost videti še en film z Julianne Moore v glavni vlogi - romantično dramo The Myth of Fingerprints, ki jo je leta 1997 prav tako posnel Freundlich. Julianne Moore je bila petkrat nominirana za oskarja, kipec pa ji je prinesla vloga ženske, ki zboli za Alzheimerjevo boleznijo Še vedno Alice.

Patricia Clarkson bo na Češkem predstavljala film Learning to Drive v režiji Isabel Coixet. Foto: EPA

Tudi Patricia Clarkson, ki je bila nominirana za oskarja za stransko vlogo v filmu April praznuje, bo na največjem srednjeevropskem filmskem festivalu predstavljala nov film - Learning to Drive v režiji Isabel Coixet.

54. mednarodni filmski festival bo Karlovih Varih potekal med 28. junijem in 6. julijem. Medtem ko bodo Julianne Moore priznanje podelili na otvoritveni slovesnosti, bo Patricia Clarkson ena od nagrajencev sklepne prireditve.

Ob tej priložnosti so organizatorji naznanili tudi člane mednarodnih žirij. V žiriji glavnega tekmovalnega programa so češki scenarist in avtor Štepan Hulik, palestinska režiserka Annemarie Jacir, ukrajinski režiser Sergej Loznica, grška igralka Angeliki Papoulia ter francoski scenarist in producent Charles Tesson.

Že konec maja pa so razkrili filme, ki so letos uvrščeni v glavni tekmovalni program. Med dvanajstimi filmskimi naslovi se bo za nagrade potegoval tudi Damjan Kozole, ki bo tam premierno predstavil Polestro, zgodbo o dveh ženskah, ki ne želita imeti nič skupnega, vendar na koncu najdeta to, kar najbolj zanikata. V vlogah odtujenih polsester nastopata Urša Menart in Liza Marijina.