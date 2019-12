"Cat-astrofa", "od tega si ne opomoreš v devetih življenjih", "gledanje filma je kot zdrs v blaznost" in podobno - kritiki so si za svoje ocene muzikala Mačke resnično nabrusili kremplje. Zmotilo jih je vse od čudaških posebnih učinkov in predimenzionirane kulise pa do same zgodbe. Na agregatni spletni strani Rotten Tomatoes ima film trenutno samo 19 odstotkov pozitivnih ocen.

Produkcija je ubrala diametralno nasprotno smer od na primer Levjega kralja: niso skušali ustvariti hiperrealističnih mačk, pač pa nekakšne (srhljive) amalgame človeških obrazov slavnih igralcev in bolj ali manj mačjih teles, repov in ušes. Foto: IMDb

"Kaj pa kritiki sploh vedo?"

"Kritike niso pomembne ... Film je neverjetna, pogumna umetnina. Ko je muzikal doživel premiero na Broadwayu, se je zgodilo isto, ljudje niso mogli razumeti nečesa drugačnega," je Jason Derulo, ki v filmu igra mačka Rum Tum Tuggerja, izjavil za tabloidni portal TMZ.

"Vsakič, ko se upreš klasičnim umetniškim formam, ko se upreš vsem pravilom ... Bo to seveda dvignilo nekaj prahu," pravi Derulo, ki je dodal še, da je režiser, oskarjevec Tom Hooper, "res pravi gospod". "Veselim se, da bodo ljudje videli film, ker recenzenti ... Kaj hudiča pa oni sploh vedo? So morda kdaj v življenju posneli kak film?"



V visokoproračunskem spektaklu, ki ga je torej režiral Hooper (Kraljev govor, Nesrečniki, Dansko dekle), poleg Derula nastopijo Jennifer Hudson, Taylor Swift, Idris Elba, Ian McKellen, James Corden, Judi Dench in slavna balerina Francesca Hayward; po zaslugi posebnih učinkov so vsi poraščeni z dlako.

Režiser Tom Hooper, Taylor Swift in Jennifer Hudson na filmski premieri. Foto: Reuters

O tej dlaki je recenzentka The Irish Timesa zapisala: "Resnični problem filma je moteča in grozna "tehnologija digitalne dlake". Vsakič, ko se navadiš na sicer res avantgardni koncept Mačk, nekdo trzne z uhljem ali pomiga z repom takoj spet razmišljaš o tem, kako pošastno so v resnici videti."



Peter Debruge, ki filme ocenjuje za Variety, je film opisal kot "osupljivo neokusno interpretacijo". "Od prvega pa do zadnjega prizora so mačke žalitev za oči ... in tudi za ušesa, kajti pesmi so bile izmaličene v nastopaške točke za zvezdnike v slabi mačji maškaradi."

Zgodba Mačk, ki jo je navdahnila poezija T.S. Eliota, se odvija na velikem smetišču, na katerem se v noči s polno luno zbirajo mačke, da bi izbrale tisto, ki bo odšla v "mačja nebesa" in se vrnila z novim življenjem. Vsaka pripoveduje svojo zgodbo, da bi se stari vodja mačje družbe lahko odločil, katero bo izbral. Izbrana mačka Grizzabela na koncu odpoje tudi najbolj znano pesem tega muzikala, zimzeleno Memory (Spomini), ki je zaživela tudi onkraj meja odrskih desk. Muzikal Andrewa Lloyda Webbra je v Londonu zaživel leta 1981 ter postal muzikal z enim najdaljših stažev na West Endu in Broadwayu.

Film bodo v Sloveniji predpremierno začeli predvajati 24. decembra.