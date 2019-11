Hollywoodska igralka Hedy Lamarr je veljala za eno najlepših žensk na svetu, ki pa je s svojim prispevkom k tehničnemu napredku pisala tudi zgodovino in vplivala na našo sodobnost.

Hedy Lamarr (1914–2000) se je kot Hedwig Eva Maria Kiesler rodila na Dunaju v bogati judovski družini. Leta 1937 je zbežala najprej v Pariz, od tam v London in nato v ZDA. Foto: IMDb

"Razstava predstavlja različne vidike življenja in dela igralke in izumiteljice Hedy Lamarr, ki je bila filmska zvezda in znanstvena inovatorka na področju brezžičnih komunikacij," je povedala Danielle Spera, direktorica dunajskega Judovskega muzeja, v katerem so odprli razstavo Lady Bluetooth, Hedy Lamarr.

Postavitev, ki je na ogled do 10. maja, dokumentira življenje in delo te avstrijsko-ameriške filmske igralke in izumiteljice judovskega rodu. Po besedah kustosinje Andree Winklbauer razstava vključuje približno 300 eksponatov: fotografije, pisma, plakate in osebne predmete.

Največji komercialni uspeh je dosegla z vlogo v filmu Samson in Dalila iz leta 1949. Foto: IMDb

Njen prispevek k filmu je dokumentiran z videozapisi, ki jih prikazujejo na 11 monitorjih. Obiskovalci si lahko ogledajo odlomke iz filmov Alžir režiserja Johna Cromwella, Samson in Dalila Cecila B. DeMilla in Moj najljubši vohun Normana Z. McLeoda.

Moževa prepoved snemanja in pobeg čez lužo

Na ogled pa so tudi odlomki iz kontroverznega filma Ekstaza Gustava Machatyja iz leta 1933, v katerem je njenega soproga odigral hrvaški igralec Zvonimir Rogoz. Film je zaradi nekaterih erotičnih prizorov izzval škandal.

Kot je povedala kustosinja, je s prvimi prizori golega dekleta in upodobitvijo ženskega orgazma razbil tabu mednarodne filmske industrije. Posledično ji je mož Fritz Mandl, bogati industrialec in trgovec z orožjem, ki je bil blizu fašistom, prepovedal snemati nove filme. Leta 1937 je pobegnila v ZDA.

Oko velikega hollywoodskega producenta Louisa B. Mayerja je seveda zaznalo igralkino izjemno lepoto in tako ji je ponudil pogodbo za studio Metro-Goldwyn-Mayer. Tako je na njegov predlog svoje ime Hedwig Eva Maria Kiesler spremenila v Hedy Lamarr.