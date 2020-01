Sestri Ana in Elza sta se vrnili na velika platna. Foto: IMDb

Prvi del o zamrznjenem kraljestvu je dolgo (do še večje uspešnice, to je Čudežne ženske) veljal za najdonosnejši film izmed vseh v ženski režiji, obenem pa še najdonosnejši animirani film v zgodovini. Avtorica obeh je Jennifer Lee, ki je napisala oba scenarija, sama režirala prvi del, pri drugem pa sodelovala s Chrisom Buckom.

Najdobičkonosnejši animirani film je bil doslej Ledeno kraljestvo iz leta 2013. Foto: IMDb

Trojni dobičkar Disney

Dosedanji rekorder Ledeno kraljestvo (v izvirniku Frozen) je prinesel producentom 1,325 milijarde dolarjev, drugo mesto pa je doslej zasedalo še eno nadaljevanje – Neverjetni 2. Njegov zaslužek je bil 1,223 milijarde dolarjev. Producenti vseh treh filmov so studii Disney Animation/Pixar, ki imajo tako pod svojim okriljem tri najdonosnejše animirane filme v zgodovini, poroča publikacija Entertainment Weekly.

Film, ki ga prežema neizmerna moč sestrske ljubezni, tudi v nadaljevanju uspešnice iz leta 2013 daje glas osrednjima junakinjama Elzi in Ani (Idina Menzel in Kristen Bell), v opaznejših vlogah pa sta še fant Krištof (Jonathan Groff) in snežak Olaf (Josh Gad). Drugi del se dogaja tri leta po srečnem koncu prvega dela, ko Elza nenadoma zasliši skrivnostni glas, ki prihaja s severa. Junakinji in junaka skupaj zapustijo Arendelle in se odpravijo za glasom poiskat izvor Elzine čarobne moči, da bi rešili kraljestvo. V nadaljevanju so se zvezdniški zasedbi pridružili Evan Rachel Wood, Sterling K. Brown, Alfred Molina, Martha Plimpton, Jeremy Sisto, Josh Gad in Jason Ritter. Film je bil na včerajšnji podelitvi zlatih globusov nominiran za dva kipca.

Med najdonosnejšimi tudi Vojna zvezd

Disney je obenem producent še ene uspešnice – filma Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja, ki je že presegel zaslužek milijarda dolarjev. S tem je postal tretji najbolj donosen film leta 2019. Pred njim sta le celovečerca Maščevalci: Zaključek in novi Levji kralj, oba prav tako iz Disneyjevih studiev.