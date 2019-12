Foto: Promocijsko gradivo

"Obenem pa liki v filmu odražajo današnji svet, v katerem se ljudje radi ukvarjajo z drugimi pod pretvezo, da jim je mar, v resnici pa vse to počno zaradi sebe," o filmu še pravi Nina Pugelj, ki s Srebrnjakom podpisuje scenarij.

Iz režiserske prestolnice Slovenije, kot Novo mesto opišejo ustvarjalci filma, prihaja nov film, ki želi prevpraševati splošno sprejete moralne koncepte, ob tem pa družbi nastavlja ogledalo.



Čeprav ima filmska ekipa z delom v svetu filma že nekaj izkušenj, je nastajajoči film krstni režiserski, scenaristični in igralski prvenec.

Zgodba sledi psihoterapevtki Lari, ki vodi skupino za samopomoč. Navzven se predstavlja kot dober, empatičen človek, v resnici pa taji temno skrivnost. Ko nekega dne v njeno skupino pride Alex, izgubljena in malce čudaška popotnica, se Lara odloči, da ji pomaga. Začne se njuna skupna dogodivščina, ki ju vodi skozi svet čustev in filozofskih razkritij.

Ekipa se ponaša tudi s tem, da je produkcijska in igralska ekipa pretežno ženska. "Nekje sem prebral, ali pa slišal, da imamo v Sloveniji problem, da ni veliko filmov, v katerih imajo glavno vlogo ženske. Mi imamo dve glavni vlogi, obe ženski, navsezadnje pa sva tudi scenarij napisala skupaj z Nino Pugelj," pravi Srebrnjak. 32-letni režiser iz Novega mesta se filmu posveča že nekaj let; sodeloval je v številnih domačih in tujih projektih, med drugim pri nagrajenem in uspešnem dokumentarnem filmu Žige Virca Huston, we have a problem, kjer je skrbel za vizualne učinke.

V filmu igrajo Laura Škvorc, Lerona Lana Hudelja, Nina Pugelj, Edis Osmanović, Nina Potrč, Tomaž Plantan, direktor fotografije je Blaž Hojžar, maska je delo Nike Štrbenc in Lidije Jenič. Premiera novega celovečerca je predvidena v prvi polovici prihodnjega leta.