Luc Besson je med drugim avtor najdražjega filma, kar so jih kdaj posneli v Franciji: Valerian in mesto tisočerih planetov je imel proračun dvesto milijonov evrov. Foto: Reuters

Trdno verjame v rusko kinematografijo z bogato tradicijo, ki mora, tako kot druge, premagati ameriško.

"Rad bi, da ruski filmi zapustijo državo in se razširijo po svetu, a vem, da je težko. Težko je tako za francosko kot rusko kinematografijo. Ameriški filmi so namreč povsod in ubijajo druge," je še povedal Besson, ki sicer deluje tudi kot scenarist in režiser, ki je zaslovel s filmi Velika modrina, Leon in Peti element. Trenutno si lahko v kinih ogledamo njegov akcijski film Anna.

Film o Kursku pa prihaja v ruske kinematografe v četrtek, v slovenskih kinih pa ga je bilo mogoče videti pozimi. Film je režiral danski režiser Thomas Vinterberg. Scenarij je nastal na podlagi knjige Čas za smrt: neznana zgodba tragedije na Kursku Roberta Moora. V filmu nastopajo Colin Firth, Lea Seydoux in Matthias Schoenaerts.

Podmornica se je v Barentsovem morju avgusta leta 2000 potopila zaradi eksplozije torpeda in zahtevala smrt vseh 118 mornarjev. Ruske oblasti so nesrečo dolgo časa zanikale in zmanjševale njene razsežnosti.