V tekmovalni program so se uvrstili Šivi srbskega režiserja Miroslava Terzića, med drugim pa bodo prikazali tudi celovečerca Ne bom več luzerka v režiji Urše Menart in Posledice v režiji Darka Štanteta.

Film Šivi je zgodba ženske, ki po naključju izve, da je otrok, ki ga je rodila pred sedemnajstimi leti in je bil po porodu razglašen za mrtvega, še vedno živ. Foto: WestEnd production

Festival v Luksemburgu vsako leto prikaže najbolj zanimive filme iz našega dela sveta ter bogastvo tako avtorskih poetik kot tudi različnih žanrskih pristopov. Potekal bo do 20. oktobra, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

Tragična zgodba ukradenih beograjskih novorojencev

V tekmovalni program je uvrščena večkrat nagrajena slovenska manjšinska koprodukcija Šivi srbskega režiserja Miroslava Terzića, ki je med drugim na Berlinalu prejela nagrado Europa Cinemas za najboljši evropski film ter drugo nagrado občinstva Panorama Audience Award. Šivi obravnavajo temo izginulih novorojenčkov iz beograjskih bolnišnic, ki so po pričevanju stotine staršev proglašeni za mrtve, dejansko pa so bili prodani v posvojitev.

V programski sklop Funnyeast se je uvrstil film Ne bom več luzerka scenaristke in režiserke Urše Menart. Gre za grenko-sladek komični portret "izgubljene" generacije milenijcev, razpete med pričakovanja staršev in neugodne razmere na trgu dela.

V programski sklop Cinescope pa sta se uvrstila dva filma. Celovečerni igrani prvenec scenarista in režiserja Darka Štanteta Posledice ter manjšinska slovenska koprodukcija Bog obstaja, ime ji je Petrunija makedonske režiserke Teone Strugar Mitevske. Oba filma sta bila večkrat nagrajena.

Celovečerec Bog obstaja, ime ji je Petrunija pa prinaša zgodbo o Petruniji, ki se kot edina ženska požene v lov za leseni križ, ki ga duhovnik vrže v reko. S tem, da Petrunija poseže v ritual, zamaje večletno lokalno tradicijo, hkrati pa odpre vprašanja o vlogi cerkve ter položaju ženske v družbi.

V programski sklop Cineyouth se je uvrstil koprodukcijski celovečerec Moj dedi je padel z Marsa režiserjev Dražena Žarkovića in Marine Andree Škop. Gre za neobičajno avanturo deklice in robota, v kateri morata rešiti dekličino vesoljsko družino. V filmski maraton dokumentarnih kratkih filmov Cineshorts pa so se uvrstili Fundamenti režiserja Petra Cerovška. V kratkometražcu se prepletata zgodba ljubezenskega para in gradnja luksuznega hotela, kot jo beleži kamera, postavljena v stanovanju mladega para.