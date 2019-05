Plakat za sveži dokumentarec. Foto: IMDb

Plakati za dvourni dokumentarni film, ki so razkrili naslov Diego Maradona: Upornik. Junak. Prevarant. Bog., so enega najboljših, če ne celo najboljšega nogometaša vseh časov, razburili zaradi uporabe oznake prevarant.

O Diegu Maradoni je leta 2009 posnel dokumentarec tudi Emir Kusturica. Foto: IMDb

"Nikogar nisem prevaral."

"Igral sem nogomet in svoj denar zaslužil s tekanjem za žogo. Nikogar nisem prevaral," je povedal v intervjuju za televizijsko mrežo Univision.

"Če so to postavili tja, da bi s tem privabili ljudi, da odpravijo ogledat film, potem menim, da se tega lotili na napačen način. Ne maram naslova, in če ne maram naslova, mi tudi film ne bo všeč. Ne pojdite si ga ogledat," je še dejal

Avtor nagrajenih dokumentarcev

Režiser Asif Kapadia, ki je med drugim podpisal nagrajena dokumentarca Amy (2015) o glasbenici Amy Winehouse in Senna (2010) o vozniku formule Ayrtonu Senni, je že pred časom povedal, da Maradona filma še ni videl. Dodal je še, da ga zanima, kako se bo nogometaš odzval na končni izdelek.

"Posvetili smo se arhivu, ki seže daleč v zgodovino, veliko je posnetkov njega, ki jih niti on sam še ni videl, posnetkov njegove družine, njegovih otrok," je povedal Kapadia v intervjuju za Reuters. "Zato menim, da bo to zanj zelo čustveno," je še dodal režiser.

Nogometni trener Fernando Signorini, režiser Asif Kapadia in biograf Daniel Arcucci pred premiero dokumentarca na v Cannesu. Foto: EPA

Nogometaš bojkotiral premiero na canskem festivalu

Maradona, ki je trenutno v vlogi trenerja v Mehiki, se ni udeležil premiere dokumentarca na canskem festivalu. Prvi odzivi kritikov po projekciji so bili mešani, večinoma v smislu, da film, ki sicer pritegne z naborom osebnih videoposnetkov nogometaša, prikazuje slikovite prizore, vendar mu manjka refleksije.

"Ne glede na to, koliko videoposnetkov nam pokaže ali kako zanimivi so, vsa ta zrnata resničnost ne more privesti do razkritja tega, kar je v jedru tega človeka," je zapisal eden izmed kritikov.