Ameriški režiser, scenarist in producent Martin Scorsese. Foto: Reuters

Kot je eden najslovitejših živečih filmskih režiserjev pojasnil v intervjuju za ameriško publikacijo The Hollywood Reporter, studii niso bili ravno zainteresirani za Irca, ker njihov dobiček ne bi mogel biti tako velik, kot bi bil njihov vložek.

Produkcijske hiše namreč ne bi mogle vložiti v film 140 milijonov ameriških dolarjev, ki so jih potrebovali za vrhunsko tehnologijo pomlajevanja igralcev, je dejal v pogovoru in obenem poudaril, da se je na Netflix obrnil kot na zadnjo možnost.

Kdo je ubil Jimmyja Hoffo?

Irec, eden najdražjih Netflixovih filmov, je ekranizacija biografije I Heard You Paint Houses, v kateri je mafijski plačanec Frank Sheeran na smrtni postelji trdil, da je prav on pospravil zloglasnega Jimmyja Hoffo, z mafijo povezanega sindikalista, ki se je leta 1975 udrl v zemljo, vsebino filma povzema MMC-jeva filmska kritičarka Ana Jurc. Naslovno vlogo je režiser zaupal Robertu De Niru, Hoffa je zaigral Al Pacino, v stranskih vlogah nastopita Joe Pesci in Harvey Keitel. Irec predstavlja prvo sodelovanje Scorseseja in Pacina.

"De Niro in jaz nisva skupaj snemala filma že od leta 1995, ko sva naredila Kazino. Želela sva si posneti še en film, nakar se je Robert prikazal s knjigo I Heard You Paint Houses, ki mu jo je priporočil (scenarist) Eric Roth." Režijsko-igralski duet se je z ustvarjanjem film začel ukvarjati že leta 2009, "vse smo imeli pripravljeno", pravi, vendar pa "niso mogli dobiti financiranja".



Nato ga je poklical menedžer Rick Yorn, ki je vprašal: "Te zanima Netflix?" Za Scorseseja je bila pri snemanju bistvena ustvarjalna svoboda. "Kompenzacija je bila ta, da gre za pretakanje," je dodal. Rekel sem mu le: "Saj bo film prikazan po kinih, kajne?"



Z Netflixom tudi brez distrubucije po kinih?

Irec, ki se vpisuje v tradicijo gangserskih Ulic zla, Dobrih fantov in Kazinoja, je imel novembra letos, zgolj za omejeno obdobje, projekcijo po kinematografih, zaradi česar se bo lahko potegoval za nominacije za nagrade oskar v letu 2020. Vendar je režiser v pogovoru priznal, da bi "morda" posnel film v sodelovanju z Netflixom, tudi če se ne bi mogli dogovoriti za prikazovanje na velikih platnih.