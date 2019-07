Projekt je bil v predprodukciji kar nekaj časa – Cruise je že leta 2015 izjavil, da bi se z veseljem spet stlačil v pilotsko kabino (če le ne bi bila zgolj računalniško animirana). Foto: EPA

Top Gun: Maverick, ki se dogaja 34 let po dogodkih prvotnega filma, bo na filmskih platnih predvidoma junija 2020. Film o prikupno nadutih pilotih reaktivcev na ameriški letalonosilki je Toma Cruisa leta 1986 izstrelil med svetovne filmske zvezde.

V novem napovedniku vidimo ostarelega Mavericka, ki se upira hitrim spremembam v mornarici. "Konec je neizogiben, Maverick," v napovedniku zarenči pilotov nadrejeni (Ed Harris). "Tvojo sorto čaka izumrtje."

Kot inštruktor pilotiranja vojnih letal je med drugim mentor sinu svojega pokojnega partnerja "Goosa" Bradshawa (igra ga Miles Teller). Slika Goosa v Maverickovi garderobi priča o tem, da ni nikoli zares prebolel tragične izgube prijatelja.

Poleg vrtoglavih preletov v napovedniku ne manjka niti prizor vzporedne vožnje motorja in reaktivnega lovca.

Vrača se tudi Iceman

Kot pravi Cruz, so ga mnogi spraševali o drugem delu filma, in vesel je, da ga lahko končno predstavi. Zaradi pomena, ki ga ima prvotni film za njegovo kariero, čuti veliko odgovornost do izročila prvega filma. Poleg njega bodo v filmu zaigrali še Jon Hamm, Ed Harris in Val Kilmer, ki bo spet igral Maverickovega sovražnika Icemana. Kilmer, ki se je moral v zadnjih letih spopasti z rakom na grlu, se v napovedniku sicer ne pojavi – vidimo pa utrinek nekakšnega vojaškega pogreba ...

Jennifer Connelly zamenjala Kelly McGillis

Ekipa pilotov bo v novem filmu malo bolj raznolika kot v izvirniku; pridružila se jim bo, denimo, tudi pilotka, ki jo igra Monica Barbaro (osrednji ljubezenski zaplet bo med njo in med Tellerjevim likom). Glavni ženski lik bo sicer Jennifer Connelly, ki menda igra lastnico bara v neposredni bližini letalskega oporišča. (Seveda se spomnimo, da se je Maverick v prejšnjem filmu noro zaljubil v Charlie Blackwood (Kelly McGillis), a očitno se stvari med njima niso obnesle.)

Prizor, po kakršnih je Cruise v tej etapi svoje kariere znan. Foto: Youtube

Cruise je sicer znan po tem, da rad v vseh svojih akcijskih filmih sam izvaja vse akrobacije, a tokrat vsaj vojaškega letala F/A-18 hornet ni smel pilotirati, ker bi bilo to v nasprotju z omejitvami ameriške vojske.

Tudi Jon Hamm je v intervjuju za Collider nedavno poudaril, da je v Mavericku sicer veliko posebnih učinkov, a da so večinoma praktični, in ne računalniško ustvarjeni.