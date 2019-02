Iñárritu je prvi filmski ustvarjalec iz Mehike, ki ga je doletela čast predsedovanja žiriji na tem prestižnem festivalu. V Cannesu se bo letos filmska srenja zbrala med 14. in 25. majem.

Alejandro G. Iñárritu je bil prvi Mehičan v zgodovini, nominiran za oskarja za najboljšo režijo. Foto: AP

"Cannes je festival, ki je zame pomemben že od začetka kariere," je povedal režiser in dodal, da se veseli, da se bo z novo odgovornostjo vrnil na Azurno obalo.

"Film pluje po žilah tega planeta, in festival v Cannesu je njegovo srce. Člani žirije bomo imeli čast, da bomo priča novim in izjemnim delom kolegov z vsega sveta. To je radost in tudi odgovornost, ki se ji bomo posvetili z vnemo in vdanostjo."

Film Babilon je režiserju leta 2006 v Cannesu prinesel nagrado za najboljšo režijo. Foto: IMDb

Predsednik festivala Pierre Lescure in delegat Thierry Frémaux sta mu prijaznost vrnila. V skupni izjavi za javnost sta zapisala: "Ne samo, da je drzen režiser, ki nas ne neha presenečati ‒ Alejandro je tudi mož prepričanj, velik umetnik svojega časa."

Dva oskarja v dveh zaporednih letih

Iñárritu je leta 2015 in 2016 prejel oskarja za najboljšo režijo za filma Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti in Povratnik. S festivalom v Cannesu je povezan že dlje časa. Njegov debitantski film Pasja ljubezen iz leta 2000 je na tem festivalu dobil nagrado kritikov.

Poleg tega je v Cannesu leta 2006 premierno predstavil dramo Babilon, za katero je dobil nagrado za najboljšega režiserja. Nazadnje je na festivalu leta 2017 prikazal film o navidezni resničnosti Meso in pesek.

Cannes velja za najpomembnejši filmski festival na svetu. Žirijo, ki ocenjuje filme, imenujejo vsako leto znova. Lani ji je prav tako predsedovala oskarjeva nagrajenka, igralka Cate Blanchett (ki je, mimogrede, nastopila v Iñárritujevem Babilonu). Glavno nagrado, zlato palmo, je dobila japonska socialna drama Tatiči, Blanchett pa je med drugim stopila na čelo sprevoda 82 žensk, ki so na slavnih stopnicah osrednjega festivalskega prizorišča protestirale proti neenakovredni zastopanosti žensk na prireditvi.