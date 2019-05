Fight Girl je zgodba o vročekrvni kickbokserki Bo, katere starša se ločujeta. 12-letna Bo se mora učiti, kako nadzorovati svojo jezo in čustva, obenem pa spoznava, da vse v življenju vendarle ni odvisno od nje same. Foto: IMDb

Fight Girl je zgodba o nadarjeni in vročekrvni kickbokserki Bo, katere starši so v ločitvenem postopku. Letos sta bila za nagrado mladega filmskega občinstva EFA nominirana še filma Old Boys v režiji Tobyja McDonalda in Los bando v režiji Christiana Loja.

O nagrajencu so presojale žirije mladih od 12. do 14. leta starosti v 55 mestih v 34 evropskih državah. Sodelovali so tudi slovenski filmoljubci. Osnovnošolci zadnje triade so si v izolskem Art Kinu Odeon najprej ogledali tri nominirane filme, projekcijam pa je sledil pogovor. Ves čas so bili prek spleta tudi v stiku z vrstniki iz vse Evrope, tudi ko sta predstavnika slovenske žirije prek videokonference sporočila izide glasovanja v nemški Erfurt, kjer so zmagovalnemu filmu še isti večer podelili evropsko nagrado mladega filmskega občinstva EFA. Slavnostna podelitev nagrade si je bilo mogoče v živo ogledati na spletni strani dogodka.

Letošnji prejemnik evropske nagrade mladega filmskega občinstva EFA je bil tudi slovenski zmagovalec. Foto: Kino Otok

Evropskim najstnikom so se pri ogledu treh najnovejših evropskih filmov in glasovanju prvič pridružili tudi vrstniki iz Avstralije.

Priprave na Kino Otok

Kot so sporočili iz zavoda za razvijanje filmske kulture Otok, ki z evropskim projektom filmske vzgoje že od leta 2013 "sooblikuje samostojne in kritične uporabnike sodobnih medijev", je letošnji prejemnik evropske nagrade mladega filmskega občinstva EFA tudi slovenski zmagovalec. Mladi žiranti so s svojim celodnevnim filmskim udejstvovanjem pripravljali tudi Izolo na 15. mednarodni filmski festival Kino Otok, ki bo potekal med 5. in 9. junijem. Na njim bodo lahko mladi raziskovali filmske pokrajine v okviru Podmornice - Otoka za mularijo, kinootoške sekcije za otroke, mlade in družine, v programu bo tudi eden od letošnjih nominiranih filmov.

Sodelovali so tudi slovenski osnovnošolci zadnje triade. Foto: Kino Otok

Kot so še sporočili iz zavoda Otok, je bila lani v nominacijski komisiji, ki jo je imenovala EFA in je s sožiranti med 40 evropskimi mladinskimi filmi izbrala tri, ki so prišli v ožji izbor za nagrado, tudi programska koordinatorka Zavoda Otok Ana Cerar. To je bilo prvič, da je pri izboru sodelovala tudi zastopnica Slovenije.

Evropska nagrada mladega filmskega občinstva je filmsko-vzgojni dogodek, ki je nastal pod okriljem EFA, uveljavljenega vseevropskega združenja za promocijo kakovostnega filma.