Bo je nadarjena kickboksarka, a je ločitev staršev zanjo tako veliko breme, da grozi, da bo namerno uničila celo državno prvenstvo. Foto: IMDb

Film o nadarjeni in vročekrvni kickboksarki Bo, katere starši so v ločitvenem postopku, so v nedeljo izbrale žirije mladih od 12. do 14. leta starosti v 55 mestih v 34 evropskih državah.

Pri izbiranju zmagovalnega filma je sodelovalo 2800 mladih ljubiteljev filma - tudi slovenski osnovnošolci zadnje triade. V izolskem Art Kinu Odeon so si najprej ogledali tri nominirane filme, projekcijam je sledil pogovor.

Slovenski žiranti so bili ves čas preko spleta v stiku z vrstniki iz vse Evrope, tudi ko sta predstavnika slovenske žirije prek videokonference sporočila izide glasovanja v nemški Erfurt, kjer so zmagovalnemu filmu še isti večer podelili evropsko nagrado mladega filmskega občinstva EFA. Slavnostna podelitev nagrade je bila v živo predvajana prek spletne strani dogodka.

Za nagrado mladega filmskega občinstva EFA sta bila letos nominirana še filma Old Boys v režiji Tobyja McDonalda in Los bando Immortale v režiji Christiana Loja.

Evropskim najstnikom so se pri ogledu treh najnovejših evropskih filmov in glasovanju letos prvič pridružili vrstniki iz Avstralije.

Evropska nagrada mladega filmskega občinstva je filmsko-vzgojni dogodek, ki je nastal pod okriljem EFA, uveljavljenega vseevropskega združenja za promocijo kakovostnega filma.