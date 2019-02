MMC-jev filmski kviz: Preizkusite svoje oskarjevsko znanje!

Rekorderji po številu nominacij, spregledani geniji, škandali na podelitvah ...

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nedeljski večer in z njim 91. podelitev oskarjev se bliskovito bližata, in letošnja tekma za zlate kipce je še skoraj popolnoma odprta. Se je Akademija odločala med Zeleno knjigo in Romo ali pa nas lahko še popolnoma preseneti?