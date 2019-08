Prizor iz filma Kafarnaum. Foto: IMDb

Letošnji festival, ki ga vodi Matjaž Javšnik, je posebno mesto namenil ženski. Kot je pred začetkom festivala povedal Javšnik, filmi jasno kažejo, kako pomembna je njena vloga v družbi in kaj se zgodi, ko je odrinjena na stran.

Zmagovalni igrani film podpisuje v Bejrutu leta 1974 rojena Nadine Labaki. Foto: Reuters

Tokrat se je za nagrade potegovalo sedem igranih celovečercev, sedem dokumentarcev in deset kratkih filmov. O celovečernih igranih filmih je presojala žirija v sestavi hrvaški režiser in scenarist Ognjen Sviličič, igralka Maruša Majer in turška producentka Zeynep Özbatur Atakan. O dokumentarcih je odločala žirija v sestavi režiser Matjaž Ivanišin, češki režiser in producent Filip Remunda ter češki režiser Bohdan Blahovec.

Že prej mnogokratno hvaljen film

Kafarnaum je film, ki je bil doslej deležen že več nominacij in nagrad, med njimi tudi najprestižnejše. Ponaša se namreč z nominacijo za zlati globus za najboljši tujejezični film in nominacijo za tujejezičnega oskarja, v Cannesu pa je prejel nagrado žirije in nagrado ekumenske žirije.

Režija dolgometražca in najboljša režija

Nadalje so na festivalu v Kranjski Gori nagrado za režijo dolgometražnega filma podelili Ivanu Ayru za film Soni o policistki iz New Delhija, ki tematizira boj žensk za svoj položaj v indijski družbi.

Foto: IMDb

Nagrado za dokumentarni film je prejel film America režiserjev Ericka Stolla in Chasa Whitesida. Film spremlja tri brate, ki se spoprijemajo s prepadom med pubertetniškim hrepenenjem in odgovornostjo odraslega življenja, ko jih združi skrb za karizmatično 93-letno babico.

Foto: IMDb

Nagrada žirije in najboljši kratki film

Dokumentarec Srbenka Nebojše Slijepčevića je prejel posebno nagrado žirije. Gre za film o vrstniškem nasilju med otroki različnih narodnosti na Hrvaškem, ki raziskuje, kako se generacija, rojena po vojni, spoprijema s temnimi sencami zgodovine.

Nagrado za najboljši kratki film je prejel dokumentarec V iskanju srečnega konca Teje Črnivec. Dokumentarec govori o Štefanu, invalidu s cerebralno paralizo, ki se spopada z mnogimi težavami, predvsem pa s pomanjkanjem spolnega življenja in tako v filmu z režiserko iščeta rešitev.

Prvič podelili ajdovsko deklico

Kot novost so letos uvedli posebno nagrado, imenovano ajdovska deklica, ki je namenjena izbrani filmski ustvarjalki ne glede na področje, v katerem deluje. Prva jo je prejela producentka iranskega filma Ljubljena Elaheh Nobakht, ki spremlja 80-letno pastirico na iranskem podeželju in njen vsakdan.