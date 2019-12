Celovečerni prvenec režiserke Katje Colja z Borisom Cavazzo in Lunetto Savino v glavnih vlogah je intimna drama o dolgoletni ljubezni, ki je postavljena na preizkušnjo. Foto: Kinodvor

Denarna nagrada za film v višini 5000 evrov je namenjena distribuciji filma v Avstriji, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

K3 je bil sprva festival kratkega filma, ki je prikazoval filme s Koroške, Furlanije - Julijske krajine in Slovenije. Od leta 2015 na festivalu prikazujejo tudi celovečerne filme, ki so nastali v treh regijah, in spodbujajo srečanja med filmskimi ustvarjalci, da bi se povečalo število skupnih filmskih projektov. "V majhnosti je naša moč. Živimo v prostoru treh kultur, ki gledalcem ponuja enkratni vpogled v tri različne življenjske izkušnje," pravi direktor festivala Fritz Hock.

Strahovi, prikazani na ljubeč način

"Težko je bilo izbrati zmagovalca, videli smo šest zelo različnih filmov, vsi so nam bili zelo všeč. Igor in Rosa na zelo drugačen in lep način prikazuje enotnost smrti in življenja. Vidimo starejši par, ki se bori s smrtjo svojega otroka. Njuna napačna zveza po tej tragediji še bolj trpi, vendar ju zgodba vodi v presenetljivo smer. Katja Colja razvija filmske like v svojem času. Osredotočenost je na ženskem liku vendar tudi moževe občutke in strahove prikazuje na ljubeč način," je zapisala žirija, ki sta jo sestavljali Barbara Brunner in Tanja Helm. Navdušeni so nad vizualizacijo vseh malenkosti, ki jih ni mogoče povedati. Izvedba igralske zasedbe je po njihovih besedah izjemna. "Distribucija filma v avstrijskih kinematografih pomeni obogatitev za naše občinstvo," sta prepričani.

Film je imel junija mednarodno premiero v tekmovalnem programu na filmskem festivalu v Šanghaju, na 22. Festivalu slovenskega filma pa je prejel vesno za najboljši scenarij.



Zgodba filma Soma se odvija v recikliranem vesolju in se vrti okoli dveh bitij, nagačevalca in mesarja. Foto: SFC

V sekciji kratkih filmov je zmagal slovenski animirani film Soma v režiji Sandre Jovanovske.

Scenarij za film sta napisala režiserka in Ivan Antić, glasove v filmu pa so posodili Ivan Antić (mesar), Samo Bihar (nagačevalec), Filip Bihar (nagačevalec) in Sandra Jovanovska (lutka). Film je bil prikazan v tekmovalnem programu študijskih filmov na 22. Festivalu slovenskega filma.

Film Raj pripoveduje o Ani in Larsu, ki na jadranskem otoku preživljata poletne počitnice. Foto: Monoo

Pravi vizualni praznik

Žirija v sestavi igralke Lee Cok, filmskega kritika Lorenza del Porta in filmarja Roberta Schabusa je zapisala, da je film s pogumnim in inovativnim, a vendarle s pristopom stare šole pri pripovedovanju, pravi vizualni praznik, ki je sposoben izraziti svojevrsten pogled na težke teme, kot sta odvisnost od drog in potrošništva. "Kombinacija temnega humorja in motečih slik, posnetih z izjemno stopnjo obrtništva, ki spominja na dela mojstrov animacije za odrasle, kot so Jan Svankmeyer ali brata Quay. Zato nagrada žirije festivala K3 za najboljši kratki film pripada Somi," so zapisali.



Nagrado posebne omembe žirije je dobil še slovenski kratki film Raj v režiji Sonje Prosenc in Mitja Lična, ki je dobil tudi vesno za najboljši kratki film na letošnjem Festivalu slovenskega filma. V filmu igrajo Judita Franković Brdar, Matej Puc, Saša Pavlin Stošić in Jernej Kogovšek.