Festivalsko občinstvo je imelo v preteklosti priložnost spoznati vse ključne Östlundove filme - od Višje sile do Kvadrata. Foto: EPA

"Ruben Östlund spada med avtorje, ki ščitijo svobodo filmskega izraza. Občudujemo njegovo posvečenost, doslednost in edinstvenost v umetniškem izrazu," je o švedskem režiserju dejal direktor festivala Mirsad Purivatra. Ob tem je izrazil navdušenje, da bo tako izjemen avtor, kot je Östlund, predsedoval festivalski žiriji jubilejne, 25. izdaje.

Festivalskemu občinstvu je Östlund dobro znan. Pred dvema letoma si je lahko ogledalo njegovo satiro prizorišča sodobne umetnosti in švedske družbe Kvadrat, pozna pa ga tudi po filmih Višja sila (2014) in Igra (2011). 45-letni Östlund velja danes za enega najbolj samosvojih in drznih skandinavskih filmskih ustvarjalcev. Prepoznaven je po svojem neusmiljenem in pronicljivem raziskovanju človeškega vedenja, znan po pikrem humorju, dolgih posnetkih, pa tudi učinkoviti uporabi računalniških programov za obdelavo slik.

Kariero je začel v 90. letih z amaterskimi smučarskimi filmi pod okriljem produkcijske hiše Plattform Produktion, ki jo je ustanovil z Erikom Hemmedroffom. Za celovečerni prvenec Kitarski mongoloid (Gitarrmongot, 2004) je v Moskvi prejel nagrado FIPRESCI, mednarodno priznanje pa mu je prinesel drugi celovečerec Nenamerno (De ofrivilliga, 2008), premierno prikazan v sklopu Posebni pogled v Cannesu.

Dve leti pozneje je za kratki film Incident pred banko (Händelse vid bank, 2009) prejel berlinskega zlatega medveda, za tretji celovečerec Igra je prejel nagrado coup de coeur v sekciji Štirinajst dni režiserjev v Cannesu, nominacijo za nagrado lux in najvišje skandinavsko priznanje, nagrado Nordijskega sveta.

Sarajevski filmski festival letos praznuje 25 let. Foto: Reuters

Film Višja sila mu je prinesel veliko nagrado žirije v canskem sklopu Posebni pogled, odmevni Kvadrat pa zlato palmo za najboljši film. Višja sila je postala tudi veliki nagrajenec Evropskih filmskih nagrad leta 2017, je med drugim navedeno v režiserjevi biografiji.