Superjunaka Thora igra Chris Hemsworth. Foto: IMDb

Od četrtka je edini film, ki je zaslužil več kot pol milijarde dolarjev. S tem izkupičkom je zlahka zasenčil prejšnjega nosilca naslova najbolj uspešnega tujega filma Hitri in drzni 8, poroča Variety.

Podrl že 22 rekordov

Film, ki je imel premiero 24. aprila, je hkrati postal še šesti najuspešnejši film v zgodovini Kitajske. Podrl je že 22 rekordov lestvice box office, med katerimi sta predprodaja vstopnic (92 milijonov dolarjev) in največja prodaja enodnevnih vstopnic (82 milijonov dolarjev).

Spektakel v režiji Anthonyja in Joeja Russoja naj bi na Kitajskem skupaj prinesel 625 milijonov dolarjev, kar je 100 milijonov dolarjev več, kot so bile prvotne ocene. S tem je postal tretji najbolj dobičkonosen film vseh časov, takoj za domačim znanstvenofantastičnim hitom The Wandering, ki je zaslužil 691 milijonov dolarjev.

V njem je mogoče videti najbolj priljubljene Marvelove like - Iron Mana, Črno vdovo, Kapitana Ameriko, Ant Mana in Stotnico Marvel.

Črno vdovo igra Scarlett Johansson, ki je zaradi uspeha maščevalske franšize postala najbolj uspešna igralka v kitajski zgodovini, še poroča Variety. V soboto je postala prva igralka in prva tujka, katere filmi so v kitajske blagajne skupaj prinesli več kot 10 milijard RMB. Poleg tega, da je Črna vdova v Marvelovih štirih uspešnicah (Stotnica Marvel, Stotnik Amerika: Državljanska vojna, Stotnik Amerika: Zimski vojak, Iron Man 2), so v kitajskih kinih uspeli še drugi njeni hollywoodski filmi, med njimi je lanskoletni Otok psov, Duh v školjki, Sing, Knjiga o džungli in Lucy.