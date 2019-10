Fotografija iz filma Kavarna Astoria. Foto: osebni arhiv Jožeta Pogačnika

Izročili mu jo bodo 12. novembra v Slovenski kinoteki, ko bo slavnostna podelitev s predvajanjem filma Jožeta Pogačnika Kavarna Astoria (1989).

Doslej ima za sabo že več kot šestdeset različnih filmskih vlog. To je sicer precej manj kot v gledališču, kjer jih ima najmanj dvakrat več, a je za slovenske razmere še vedno zelo veliko. Za svoje delo je prejel vrsto priznanj, med drugim nagrado Prešernovega sklada, več Borštnikovih nagrad in Glazerjevo nagrado.

Širšemu občinstvu je najbolj znan po vlogi avtomehanika Gajaša v uspešnici Marka Naberšnika Petelinji zajtrk. Foto: Televizija Slovenija

Igralske kariere ne mistificira

Širšemu občinstvu je najbolj znan po vlogi avtomehanika Gajaša v uspešnici Marka Naberšnika Petelinji zajtrk, preleviti pa se zna tudi v kožo povsem drugačnih likov, kot so advokat Karol Gatnik v filmu Umetni raj, doktor Zdravič v Primeru Feliks Langus, transvestit Balerina v Barabah!, paznik Albert v Zvenenju v glavi, Silvijin oče v Traktorju, ljubezni in rock-n-rollu in psihiater Radek v filmu Marko skače, so zapisali v utemeljitvi nagrade.

Pravijo tudi, da Novak kljub kakovosti in priljubljenosti pri občinstvu svoje igralske kariere ne mistificira in zavrača privilegiran zvezdniški status.

Lavreat pravi, da je imel na začetku kariere z igro pred kamero precej težav. Mogoče zaradi zavedanja o "večnosti" trenutnega filmskega zapisa ali pa zaradi navajenosti na gledališko igro, kjer ima igralec na voljo veliko več časa. "Ko pa je začel film dojemati kot nekaj manj usodnega, mu je steklo – in mu teče še danes," so še zapisali.

Še tako majhni zmeraj najde kaj zanimivega

Po njegovem mnenju je treba vlogo izbirati po kakovosti, in ne po kvantiteti, zato je večkrat privolil tudi v zelo majhne vloge. "A pri še tako majhni zmeraj najde kaj zanimivega. Ponujenih vlog nima navade odklanjati. Je pa pri samem oblikovanju vlog kar siten in ga imajo zaradi tega nekateri režiserji "poln kufer", spet drugi pa so mu neizmerno hvaležni, kadar kaj naredi po svoje. Zdi se, da vsako filmsko vlogo realizira brez prevelikega napora in kakšne posebne metode."

Vlado Novak se je rodil leta 1952 v Mariboru. Foto: BoBo

V društvu pravijo tudi, da je vedno z dušo in srcem pri stvari. Strašno rad ima komične vloge in je po njihovih besedah še posebej prepričljiv pri upodabljanju malega človeka. Ima empatijo do preprostih malih ljudi, takih s tragično humornimi usodami, med katerimi je preživel velik del svojega življenja.

Ostaja nepogrešljiv obraz slovenskega filma

Vlado Novak se je rodil leta 1952 v Mariboru, kjer je leta 1974 diplomiral na prvi stopnji Visoke ekonomsko-komercialne šole v Mariboru. Še isto leto je vpisal študij igre na AGRFT v Ljubljani, kjer je pozneje tudi diplomiral. Eno sezono je bil član igralskega ansambla PDG Nova Gorica, vmes eno sezono tudi član SLG-ja Celje, sicer pa je bil vse svoje ustvarjalno obdobje do upokojitve član Drame SNG-ja Maribor. Pred tremi leti se je poslovil od aktivnega igranja v mariborski Drami, a ostaja nepogrešljiv obraz slovenskega filma.

Društvo slovenskih režiserjev nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske in televizijske igre podeljuje od leta 2014. Prva prejemnica je bila igralka Štefka Drolc.