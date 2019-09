Sredi kostanjevih gozdov živi skopuški mizar in bolestno prešteva svoje novce. Na drugi strani reke se Marta, zadnja kostanjarka pripravlja, da bo za zmeraj zapustila nesrečne doline in našla novo, boljše življenje onkraj oceana... Sanjska pripoved o razpadu majhne skupnosti na jugoslovansko-italijanski meji. Foto: Nosorogi, zavod za kulturno dejavnost

Na prvem seznamu objavljenih projekcij zmagovalnih filmov namreč Božičevega filma, ki je med drugim prejel vesno za najboljši celovečerec, režijo, glavno moško vlogo in nagrado občinstva, ni bilo, a so po dogovoru z organizatorji 30. Ljubljanskega filmskega festivala film le uvrstili na spored, in sicer si ga bo moč ogledati v soboto.

Celotedensko pofestivalsko druženje bo ob 16. uri začela Liliana, z vesno nagrajeni animirani film Milanke Fabjančič, sledil bo dokumentarni film Buča na vroči strehi sveta Jeffreya Younga in Nejca Sajeta, večerni vrhunec pa predstavljata najboljši kratki 22. FSF-ja Raj Mitje Lična in Sonje Prosenc in Oroslan režiserja Matjaža Ivanišina (Milivoj Roš je prejel vesno za najboljšo stransko moško vlogo).

V sredo bo ob 16.00 na ogled Hči Camorre režiserja Siniše Gačiča, ki je v Portorožu odnesel vesno za najboljši dokumentarni film. "Pretanjen scenarij (op. delo Anke Pirš), pogumna kamera in odlična režija nas popeljejo na napeto filmsko potovanje glavne protagonistke in njenega partnerja, ki jo je 24 let čakal, da se vrne domov," je v obrazložitvi zapisala žirija, ki je ocenjevala dokumentarne filme, kratke filme, študijske ter manjšinske slovenske koprodukcije. Ob 20.30 bo na sporedu pa Korporacija Matjaža Nahtigala (Jana Zupančič je dobila vesno za najboljšo žensko stransko vlogo)

Četrtkov dvojec sestavljata filma Igor in Rosa, nagrajen za najboljši scenarij, pod katerega sta se podpisala režiserka filma Katja Colja in Angelo Carbone. Ob 18. uri bo na sporedu Polsestra Damjana Kozoleta, ki jeLizi Marijini prinesla vesno za glavno žensko vlogo.

Petkovo popoldne je rezervirano za film Teone Strugar Mitevske Bog obstaja, ime ji je Petrunija, ki je bila nagrajena z vesno za najboljšo manjšinsko koprodukcijo. Film je tudi med finalisti za nagrado Evropskega parlamenta lux, zmagovalec bo znan novembra.

Božičev film znanilec pomembne prelomnice za slovensko kinematografijo

V soboto bo na ogled Božičev prvenec, vsestransko dovršene Zgodbe iz kostanjevih gozdov, ki so v Portorožu pometle s konkurenco in osvojile 11 vesen. Zgodbe iz kostanjevih gozdov so z magičnim realizmom prežeta pripoved o "vmesnem svetu" povojne Benečije. Prek nelinearnih preskokov v času ter prestopanj med resničnim in sanjsko-nadnaravnim svetom gledalec počasi vstopa v prepleteni zgodbi vaškega mizarja Maria (Massimo De Francovich je prejel tudi vesno za glavno moško vlogo) in "poslednje kostanjarke" Marte (Ivana Roščić).

Film je posnet na 16mm in 35mm filmskem traku. "Že v času študija v Berlinu, prav tako pri filmih Matjaža Ivanišina, sem vedno snemal na film – in to bom počel, dokler se bo dalo. Vsakokrat znova se sprašujem, ali ima to smisel, a se je še vsakokrat izkazalo, da imamo raje način dela, ki reducira material; ogromno kadrov smo posneli v enem ali dveh poskusih. Obenem sem moral filmu vnesti neki šarm, pravljični vtis. Videl sem nekaj novejših filmov s podobno ambicijo, ki so bili posneti z digitalno kamero – zdelo se mi je, da ta pristop preprosto ni funkcioniral."

Žirija je film, ki je nastal v koprodukciji med slovensko hišo Nosorogi, goriško družbo Transmedia, Deutsche Film Und Fernsehakademie Berlin in RTV Slovenija, označila kot izjemen presežek. Osupljiva filmska stvaritev z izjemno vizualno komponento in zaokroženostjo, ki v svojih številnih kvalitetah močno presega običajni okvir nacionalne kinematografije, so zapisali v obrazložitvi. "Vsi elementi filmskega jezika v tej dodelani mojstrovini so uporabljeni premišljeno in subtilno, kar gledalcu omogoči izjemno emotivno in estetsko doživetje. Prepričani smo, da je ta film znanilec pomembne prelomnice za slovensko kinematografijo." Glede režije so zapisali, da Božiču s samosvojo poetiko in izvirnimi rešitvami uspe, "da nas s filmskimi izraznimi sredstvi presenetljive avtorske in obrtne zrelosti popelje na čarobno popotovanje v svet kostanjevih gozdov."