Protagonistke filma so na neki način sodobne “virđine” (balkanske ženske, ki prevzamejo vlogo moškega), a tega ne delajo zavedno in v tem ne prepoznajo svoje identitete. Foto: emka.si

Snemanje kratkometražca, ki ga režiserka imenuje tudi "študija za celovečerni film Fantasy”, se je začelo v petek.

Tri prijateljice v zgodnjih dvajsetih z lastnimi pravili

Zgodba sledi trem najboljšim prijateljicam, ki jih v enem izmed pretepov s fanti iz soseske pred totalnim ponižanjem reši dekle, ki to pravzaprav šele postaja. Sina, Mihrije in Jasna so tri prijateljice v zgodnjih dvajsetih, ki živijo po svojih načelih oziroma “pravilih”, ki so si jih določile same, so zapisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

Oblačijo se v fantovska oblačila, dolge lase si spenjajo v nizek čop. Namesto modrčkov nosijo steznike, se ne brijejo in ne ličijo. Trenirajo borilne športe in se držijo bolj zase, včasih pa se tudi pretepajo s fanti. Protagonistke filma so na neki način sodobne “virđine” (balkanske ženske, ki prevzamejo vlogo moškega), a tega ne delajo zavedno in v tem ne prepoznajo svoje identitete.

“Ko sem se v srednji šoli srečala s queer kulturo večjih zahodnoevropskih mest, sem zaznala velike razlike med dojemanjem spola tam in doma, kjer je balkanska patriarhalna mentaliteta še vedno zelo prisotna. Vseeno pa sem kar naenkrat videla veliko vzporednic, izmed katerih me je najbolj fascinirala vzporednica med pojavom virđin in transspolnostjo. Začela sem se spraševati, kaj bi se zgodilo, če bi se srečala virđina in trans ženska ali trans moški," je svoje razmišljanje o filmu opisala njegova avtorica.

Dekleta v ohlapnih oblekah z nizkimi čopi na dnu glave

Tako se je rodila ideja o treh sodobnih virđinah, za katere navdih so bila dekleta, ki se jih režiserka spomni iz otroštva. V naslovnih vlogah nastopajo Mia Skrbinac, televizijskemu občinstvu poznana kot Sara iz nadaljevanke Ekipa Bled, ter Sarah Al Saleh in Mina Milovanović, ki sta se s filmom srečali prvič.

Film nastaja v produkcijski hiši A Atalanta, sofinanciran je s sredstvi Slovenskega filmskega centra, ter v koprodukciji z NuFrame, Zvokarna ter Supermarket. Foto: emka.si

V filmu Sestre se srečata dva svetova, ki sta v "postbalkanskem" okolju zaznana kot neustrezna in nenazadnje nefunkcionalna. Kukla

V filmu bodo tri igralke ujele “pozabljena” dekleta v ohlapnih oblekah z nizkimi čopi na dnu glave, ki so nekako ostala ujetnik svoje družine in okolja, ker niso ustrezale rigidnim smernicam. "Spomnim se, kako so kdaj še v odrasli dobi prijele svojo mamo za roko," še pravi režiserka. Dodaja, da se v filmu Sestre srečata dva svetova, ki sta v "postbalkanskem" okolju zaznana kot neustrezna in ne nazadnje nefunkcionalna. "To sta družbeno nefunkcionalna ženska, ki ne zna in noče sprejeti svoje družbeno dodeljene vloge, in ženska z nefunkcionalnimi rodili, a si med seboj pomagata prepoznati svojo lastno vrednost in se povzdigneta nad predstave okolja."

Soustvarjalci kratkega filma so direktor fotografije Peter Perunović, scenografka Mateja Medvedić, kostumograf Damir Raković, oblikovalka maske Špela Ema Veble ter številni drugi. Večina prizorov je posnetih v Ljubljani v blokovskem naselju na Kunaverjevi ulici, so še sporočili s SFC-ja.

Katarina Rešek, rojena 1991 v Brežicah, je filmska režiserka in glasbenica. Leta 2014 je diplomirala iz filmske in televizijske režije na AGRFT-ju. S svojimi kratkimi filmi se je udeležila številnih mednarodnih festivalov. Poleg filma ustvarja glasbo pod umetniškim imenom КУКЛА.