Niz poletnih filmskih večerov bo tudi tokrat prinesel nekaj vrhuncev pretekle sezone, šest filmov pa si bo slovensko občinstvo lahko ogledalo prvič.

Program Film pod zvezdami bo na dvorišču Ljubljanskega gradu potekal do 3. avgusta. Foto: Kinodvor

Otvoritveni film Ne bom več luzerka pripoveduje zgodbo o 29-letni diplomantki umetnostne zgodovine Špeli (Eva Jesenovec), ki se brez denarja, dela in družbe znajde na kavču svojih staršev ter ugotovi, da bo odrasti težje, kot je pričakovala.

Prvi igrani celovečerec Urše Menart je bil na Festivalu slovenskega filma v Portorožu nagrajen z vesno za najboljši celovečerni film, scenarij in stransko igralko, posebno omembo žirije pa je prejel tudi na festivalu Liffe.

Nov Almodovarjev film lahko na Ljubljanskem gradu ujamete 17. avgusta. Foto: IMDb

Filme letošnjega Filma pod zvezdami, ki ga pripravljata Kinodvor in Ljubljanski grad, povezujejo predvsem slavne osebnosti z najrazličnejših področij ‒ od filma in glasbe, baleta in književnosti do športa. Zadnjemu pripadata eden največjih nogometašev vseh časov Diego Maradona in ameriški plezalec Alex Honnold. Tu so španski cineast Pedro Almodovar, glasbeni ikoni Freddie Mercury in Elton John, legendarna operna pevca Maria Callas in Luciano Pavarottiju, ruski baletnik Rudolf Nurejev in francoska pisateljica Sidonie-Gabrielle Colette.

Poleg dokumentarca Diego Maradona Asifa Kapadie bodo od festivalskih uspešnic na sporedu še avtobiografska oda filmski ustvarjalnosti Bolečina in slava Pedra Almodovarja – oba prihajata s festivala v Cannesu, prav tako tudi zombijevska komedija Mrtvi ne umirajo Jima Jarmuscha, ki je odprla prestižni festival na Azurni obali.

Danny Boyle tokrat predstavlja zgodbo o Jacku Maliku, ki po skrivnostnem izpadu elektrike ugotovi, da skupina The Beatles ni nikoli obstajala. Film bo 3. avgusta sklenil letošnji program.

S Peugeotovo predpremiero biografskega dokumentarca Pavarotti v režiji Rona Howarda bodo predstavili presunljiv in intimen portret legendarnega tenorista in enega najbolj priljubljenih opernih pevcev vseh časov. Predpremierno bo na sporedu tudi Beli vran, biografska drama o velikem baletniku Nurejevu in njegovem prebegu na Zahod v režiji britanskega igralca Ralpha Fiennesa.

Letošnje poletne filmske večere pod zvezdnim nebom bo sklenila tradicionalna Vikendova predpremiera. Za letos so izbrali rock and roll komedijo o glasbi, sanjah, prijateljstvu in ljubezni Yesterday, ki jo je režiral Danny Boyle.