Alex Honnold, plezalec iz za oskarja nominiranega dokumentarca Free Solo, je splezal tudi nad Hollywood. Foto: Reuters

Do 24. februarja se bo zvrstilo 32 filmov na štirih prizoriščih v Ljubljani, Domžalah, Celju in Radovljici, ki jih bo pospremilo tudi šest predavanj.

Kot so sporočili organizatorji, bodo prikazali 32 filmov v štirih kategorijah ‒ alpinizem, plezanje, gorska narava in kultura ter gore, šport in avantura, od tega bo pet filmov slovenskih avtorjev. Filmi bodo na ogled v ljubljanskem Cankarjevem domu, domžalskem Mestnem kinu, celjskem Mestnem kinu Metropol in radovljiški Linhartovi dvorani.

Prvič v zgodovini gorniškega festivala bo na sporedu film, nominiran za oskarja in prejemnik nagrade bafta Free Solo, ki bo danes ob 20. uri v Ljubljani, Celju in Radovljici tudi odprl festival. Ameriški dokumentarec National Geographica v režiji Jimmyja China in Elizabeth Chai Vasarhelyi je portret Američana Alexa Honnolda, ki je junija 2017 v steni El Capitana v narodnem parku Yosemite in brez varovanja v treh urah in 56 minutah preplezal znamenito smer Freerider, kar je eden največjih plezalnih dosežkov vseh časov. Film Meru iste režiserske naveze je na festivalu pred tremi leti prejel nagrado za najboljši alpinistični film.

Free Solo je verjetno najtežje pričakovani gorniški film letošnjega leta, kar dokazujeta tudi dve razprodani Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. V ponedeljek bo otvoritveni projekciji sledila še ena, zaradi velikega zanimanja bo film na ogled tudi v torek ob 22. uri.

Free Solo ‒ Trailer | National Geographic

Kot je pred festivalom povedal njegov direktor Silvo Karo, se letošnja izdaja lahko pohvali s filmi, na katere bi bili ponosni tudi največji festivali dokumentarnega filma, in da ni športa, ki bi bil bolj povezan s kulturo ‒ knjigo, filmom, fotografijo in predavanji ‒ kot je alpinizem.

Poleg filma Free Solo je direktor festivala opomnil še na celovečerca Dawn Wall in Manaslu. Dawn Wall v režiji Josha Lowella in Petra Mortimerja pripoveduje o tem, kako sta Tommy Caldwell in Kevin Jorgeson januarja 2015 plezala v 900-metrski smeri Dawn Wall v dolini Yosemite.

The Dawn Wall ‒ Trailer

Manaslu v režiji Geralda Salmina pa temelji na življenjski zgodbi rekorderja v spustu z Everesta Hansa Kammerlanderja, ki je v nesreči na Manasluju izgubil najboljša prijatelja.

MANASLU ‒ BERG DER SEELEN Trailer | Im Kino: Österreich/Südtirol ab 14.12. & Deutschland ab 03.01.!

Med drugim bodo na ogled tudi Življenje z gorami, ki popelje na šestmesečni pohod hčerke in mame po kanadskem Obalnem gorovju, Zeleni Everest, ki odstira razsežnosti okoljske tragedije v Nepalu, Kolesarska dirka Tour Divide, ki je popotovanje dveh kolesark po 4400-kilometrski trasi dirke od Kanade do ameriško-mehiške meje, in Leming ‒ mali velikan s severa, ekološki triler o eksploziji populacije teh nordijskih glodavcev.

Med petimi zgodbami slovenskih ustvarjalcev so film Nepoškodovane Rožleta Bregarja, ki govori o gibanju Balkan River Defence in njegovem protagonistu Roku Rozmanu ter o zadnjih prosto tekočih rekah Evrope, ki jih najdemo na Balkanu, GreGor Mihe Kačiča, Tineta Škrbca in Aliasha Tepine, ki predstavi navdihujočo življenjsko zgodbo paraplezalca Gregorja Selaka, in etnografski film Lukomir, moj dom Mance Filak in Žige Goriška, ki prikazuje tradicionalno pašniško življenje na pobočjih Bjelašnice. Na ogled bosta tudi Utrinki iz Drašnic Anje Bečan o plezalnem podvigu Klemna Bečana v Dalmaciji ter Onkraj stereotipov Tine Lagler o kolesarski pustolovščini osmih deklet.

Lani je na festivalu zmagal prav slovenski film, in sicer Zadnji ledeni lovci Rožleta Bregarja in Jureta Breceljnika.

Filme bodo pospremila predavanja, med drugim bo v torek v Cankarjevem domu Andrej Štremfelj, ki je skupaj z Nejcem Zaplotnikom slovenski prvopristopnik na Everest, obudil spomin na legendarno himalajsko odpravo pred 40 leti.