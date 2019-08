Snemanje je bilo treba poleti za nekaj časa odložiti, ker si je 51-letni Craig pri teku tako zelo poškodoval vezi v gležnju, da ga je bilo treba operirati. Foto: IMDb

Film bo svetovno premiero v Londonu dočakal 3. aprila 2020, v ameriške – in najbrž svetovne – kinematografe pa prihaja pet dni pozneje, poročajo tuji mediji.

Ob Craigu so v igralski zasedbi še stari znanci Ralph Fiennes kot M, Lea Seydoux kot Dr. Madeleine Swann in Ben Whishaw kot Q. Moneypenny je znova Naomie Harris, Rory Kinnear agent MI6, ekipi pa se je znova pridružil tudi igralec Jeffrey Wright kot Felix Leiter.

Oskarjevec Rami Malek, ki je zlat kipec dobil za vlogo Freddieja Mercuryja v biografskem filmu Bohemian Rhapsody, igra tokratnega nasprotnika tajnega agenta 007.

Snemanje 25. filma o slavnem tajnem agentu sicer poteka že nekaj časa, a so ga spremljale težave in zamude. Sodelujoče je junija na snemanju v britanskih studiih Pinewood pretresla eksplozija, ki je povzročila škodo in manjšo poškodbo. Časopis Sun je poročal, da se je trojna eksplozija sprožila ob spodleteli kaskaderski točki, kar je uničilo del strehe in več stenskih panelov.

Pred tem pa si je med snemanjem filma na Jamajki Craig, ki že petič igra legendarnega vohuna, poškodoval gleženj.

Scenarij podpisujejo Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns in Phoebe Waller-Bridge. Režiserja Dannyja Boyla, ki je sodelovanje odpovedal zaradi "ustvarjalnih razlik", pa je septembra lani zamenjal Cary Fukunaga.