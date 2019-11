Charlie Sheen je vlogo Chrisa Taylorja prevzel šele po tem, ko so odpadli vsaj trije drugi kandidati – Keanu Reeves, Kyle MacLachlan in Johnny Depp, ki je pozneje v filmu dobil manjšo vlogo. Kot je nekoč dejal Stone, je Reeves vlogo zavrnil zaradi nasilja, saj ga ni želel snemati.

Charlie Sheen je sicer prišel na avdicijo že leta 1984, ko je bil še "plašni, zbegani 17-letnik". "In v tistih dveh letih je nato zrasel in se je zdel popoln s svojimi široko odprtimi očmi in z rahlo privilegiranim videzom," je nekoč dejal Stone, ki je Sheenovo predstavo pohvalil, češ da je bila ravno pravšnja za film. "Gledalcem prenese vso grozo kraja. Všeč mi je bila njegova igra," je povedal ameriški cineast.

Eno najbolj cenjenih filmskih obravnav vojne tematike si lahko danes na Televiziji Slovenija ogledate v sklopu kinotečnega cikla, posvečenega Stonu. Film bo na sporedu nocoj ob 23.10 na 1. programu.

Oliver Stone je poznal okoliščine, ki jih je prenašal na platno – vietnamsko vojno je doživel na lastni koži, in ko se je vrnil domov, je tedaj še kot nadobudni filmar želel prenesti svojo grozljivo vojno izkušnjo v film.

Mnogo let pozneje, 1986, je nastala mojstrovina, ki slika nasilje vietnamske vojne in poskus mladega vojaka, da sredi groze ohrani pravičnost in človeškost. Sprva je bila ustvarjalna sila za filmom precej drugače zastavljena – snemati bi ga morala zdaj že pokojni režiser Sidney Lumet in producent Michael Cimino (glavno vlogo bi igral brat Charlieja Sheena, Emilio Estevez).

Film sledi zgodbi o Chrisu Taylorju, Stonovem alter egu, naivnem mladeniču, ki opusti študij in se prostovoljno pridruži pehotni enoti v južnem Vietnamu blizu kamboške meje. Uradni poveljnik oddelka je mladi poročnik Wolfe, a vojaki v resnici sledijo ciničnemu naredniku Barnesu in pravičnemu naredniku Eliasu. Barnes in Wolfe se borita za prevlado. V že tako izčrpanem oddelku dodatno jezo povzroči odkritje orožja v vasi, ki jo naseljujejo civilisti.

Vod smrti je leto pozneje slavil na podelitvi oskarjev – prejel je štiri kipce, vključno s tistim za film in režiserja.