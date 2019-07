Igra prestolov je med drugim nominirana za najboljšo dramsko serijo. Foto: IMDb

Nominacije za največje televizijske dosežke preteklega leta sta danes najavila Ken Jeong in D'Arcy Carden v gledališču Wolf Akademije za televizijsko umetnost in znanost v severnem Hollywoodu. Pridružili sta se jima izvršni direktor TV-akademije Frank Scherma ter njen direktor Maury McIntyre.

HBO-jeva TV-serija Černobil je nominirana kar 20-krat. Foto: IMDb

Igra prestolov je nominirana za najboljšo dramsko serijo, za igralske emmyje pa so nomirani Kit Harington, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Alfie Allen, Lena Headey, Maisie Williams, Sophie Turner, Gwendoline Christie in Carice van Houten.

Med večkrat nominiranimi so še Amazonova Čudovita ga. Maisel (20 nominacij), HBO-jev Černobil (19), Saturday Night Live (18), HBO-jev Barry and FX-ov Fosse/Verdon (oba s 17 nominacijami), and Netflixov When They See Us (16).

Pravilnik emmyjev določa, da so lahko nominirane samo serije, ki so se predvajale v obdobju med 1. junijem 2018 in 31. majem letos. TV-serije Krona, Stranger Things in Deklina zgodba se tako niso uvrstile v tekmo. Obstaja možnost, da jih producenti nalašč niso dali v predvajanje pravočasno — da bi se izognili tekmovanju z Igro prestolov, ugibajo na spletni strani Vox. Druga možnost je seveda, da preprosto niso dovolj hitro zaključili s snemanjem in je datum predvajanja odvisen od tega dejavnika.

Nominiranci v glavnih kategorijah so:

Najboljša komedija

Barry (HBO)

Fleabag (Amazon)

The Good Place (NBC)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Russian Doll (Netflix)

Schitt's Creek (Pop)

Podpredsednica (HBO)

Najboljša drama

Better Call Saul (AMC)

Bodyguard (Netflix)

Igra prestolov (HBO)

Ubij Eve (BBC America)

Ozark (Netflix)

Pose (FX)

Succession (HBO)

To smo mi (NBC)

Najboljša enkratna serija

Černobil (HBO)

Escape at Dannemora (Showtime)

Fosse/Verdon (FX)

Ostrina (HBO)

When They See Us (Netflix)

Najboljša igralka v komediji

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Julia Louis-Dreyfus (Podpredsednica)

Natasha Lyonne (Russian Doll)

Catherine O'Hara (Schitt's Creek)

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)

Najboljši igralec v komediji

Anthony Anderson (Black-ish)

Don Cheadle (Black Monday)

Ted Danson (The Good Place)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

Bill Hader (Barry)

Eugene Levy (Schitt's Creek)

Najboljša igralka v drami

Emilia Clarke (Igra prestolov)

Jodie Comer (Ubij Eve)

Viola Davis (Kako se izmazati z umorom)

Laura Linney (Ozark)

Mandy Moore (To smo mi)

Sandra Oh (Ubij Eve)

Robin Wright (Igra kart)

Najboljši igralec v drami

Jason Bateman (Ozark)

Sterling K. Brown (To smo mi )

Kit Harington (Igra prestolov)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Billy Porter (Pose)

Milo Ventimiglia (To smo mi)

Najboljša igralka v enkratni seriji ali TV filmu

Amy Adams (Ostrina)

Patricia Arquette (Escape at Dannemora)

Joey King (The Act)

Niecy Nash (When They See Us)

Michelle Williams (Fosse/Verdon)

Aunjanue Ellis (When They See Us)

Najboljši igralec v enkratni seriji ali TV filmu

Mahershala Ali (Pravi detektiv)

Benicio Del Toro (Escape at Dannemora)

Hugh Grant (A Very English Scandal)

Jared Harris (Černobil)

Jharrel Jerome (When They See Us)

Sam Rockwell (Fosse/Verdon)

Šov na podlagi skečev

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

Full Frontal With Samantha Bee (TBS)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

The Late Late Show With James Corden (CBS)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

Televizijski film

Black Mirror: Bandersnatch (Netflix)

Brexit: The Uncivil War (HBO)

Deadwood: The Movie (HBO)

King Lear (Amazon)

My Dinner With Herve (HBO)