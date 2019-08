Prvi rabski filmski festival bodo odprli nocoj v tamkajšnjem poletnem kinu s filmom Nesrečniki francoskega režiserja Ladja Lya. Foto: IMDb

Festivalski program se bo osredotočal na predstavitev raziskovalnih filmov. Do 27. avgusta bodo na sporedu filmi, ki raziskujejo aktualne globalne in lokalne probleme in fenomene. Dogajanje se bo zaključilo s podelitvijo nagrad.

S prvim filmom v zloglasno pariško sosesko

Prvi rabski filmski festival bodo odprli nocoj v tamkajšnjem poletnem kinu s filmom Nesrečniki francoskega režiserja Ladja Lya. Policijsko dramo, postavljeno v zloglasno pariško sosesko Montfermeil, ki jo je v istiomenskem romanu opisal Victor Hugo, je nagradila žirija letošnjega festivala v Cannesu.

Na sporedu je še Sorry we missed you, novi celovečerec slovitega britanskega režiserja Kena Loacha. Foto: IMDb

Ogledati si bo mogoče tudi film Sons of Danmark režiserja Ulaaja Salima. Fiktivna zgodba je umeščena v leto 2025, ko na Danskem na oblast pridejo neonacisti. Na sporedu je še Sorry we missed you, novi celovečerec slovitega britanskega režiserja Kena Loacha. V njem usmerja pogled na težave družine na britanskem trgu dela.

Tudi film s slovensko koprodukcijo

Med celovečerci je tudi zmagovalec letošnjega puljskega festivala Dnevnik Diane Budisavljević hrvaške režiserke Dane Budisavljević in film Šivi srbskega režiserja Miroslava Terzića, pri katerem so sodelovali slovenski koproducenti iz družbe Nora Productions.

Organizatorji festivala so iz tekmovalnega dokumentarnega programa izpostavili hrvaško premiero nizozemskega filma Bellingcat: Truth in post-truth world, v katerem se režiser Hans Pool ukvarja z razširjenim pojavom lažnih novic ter kakšne so možnosti za vrnitev k odgovornemu in temeljitemu novinarstvu.

Doku o zaščiti najmanjšega kita na svetu

Obeta tudi dikumentarec Morje senc avtorjev Richarda Ladkanija, Seana Boglea in Matthewa Podolskyega, ki se ukvarjajo z zaščito najmanjšega kita na svetu, vaquita. Zvrst je pred izginotjem zaradi svojega mehurja, ki je za narko kartele in kitajsko mafijo vreden več od kokaina, navajajo na spletni strani festivala. Dokumentarec je prejel nagrado občinstva na festivalu Sundance.

Rabski festival deluje programsko in logistično v sodelovanju s sarajevskim festivalom. Dogajanje se bo zato zaključilo z letošnjim zmagovalcem sarajevskega festivala, so zapisali organizatorji. Nagrajenca iz Sarajeva bodo predvajali na starem mestnem obzidju, ogled filma pa bo možen s plovil, ki bodo v zalivčku Padova, so objavili na spletni strani festivala.



Urban & 4, Elemental in Zdenka Kovačiček

Pripravili so tudi bogat spremljevalni glasbeni program, v katerem bodo sodelovali znani hrvaški izvajalci, kot so Urban & 4, Elemental in Zdenka Kovačiček. Festival ima tudi svoj gastronomski del RAFF Gastro. Na Rabu sicer letos obeležujejo 130. obletnico organiziranega turizma.