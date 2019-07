Prvi hrvaški predsednik v 90. letih prejšnjega stoletja in vodja HDZ-ja (Hrvatske demokratske zajednice) dr. Franjo Tuđman. Foto: EPA

Dokumentarno TV-serijo ustvarjata Gordan Malić in Miljenko Manjkas, ki sta bila v času Tuđmanovega življenja na nasprotnih straneh, poroča hrvaška publikacija Jutarnji. Nadaljevanka, za katero so finančno podporo dobili na podlagi razpisa na hrvaški javni radioteleviziji, bo najverjetneje na ogled že konec leta ob 20, obletnici njegove smrti.

Manjkas je bil tri leta Tuđmanov analitik, zatem pa urednik Motrišta in Informativno-dokumentarnega programa na HRT-ju, Malić pa je kritično pisal o Tuđmanu za tednik Globus kot eden najbolj znanih opozicijskih novinarjev.

Rodil se je 14. maja 1922 v Velikem Trgovišću v hrvaškem Zagorju. Foto: MMC RTVSLO /A. K.

V njuni seriji bo mogoče videti 80 sogovornikov, s katerimi je Malić naredil intervjuje, ne le na Hrvaškem, temveč vse od Zagreba, Pulja in Cavtata pa do Beograda, Sarajeva, Vatikana in Berlina. Med njimi so Miroslav Tuđman, Zdravka Bušić, Stipe Mesić, Andrija Hebrang, Franjo Gregurić, Ivić Pašalić, Ivan Mišković, Marin Sopta, Mate Granić, Pavao Miljavac, Neva Šibl, Vinko Grubišić, Ćiro Blažević, Latinka Perović, Stjepan Kljuić, Milomir Marić, Bakir Izetbegović, Nikola Eterović, William Montgomery, Doris Pack.

Ob dokumentarnih posnetkih se v epizodah vijejo tudi igrani deli. Z njimi so po besedah ustvarjalcev želeli zajeti ključne dogodke na avtentičnih lokacijah. "Tako so posnetki iz otroštva Franja Tuđmana, posneti v cerkvi v Velikem Trgovišću, kjer je bil Franjo ministrant, na Inštitutu za zgodovino, kjer je bil Tuđman direktor šest let, v kabinetu predsednice, kjer je trenutna predsednica izkazala veliko razumevanja in nam začasno odstopila svoj sedanji, nekdaj pa njegov predsedniški kabinet. Franjo Tuđman, v bolnišnici Dubrava, kjer se je Tuđman zdravil in umrl," je za Jutarnji povedal Manjkas.

V glavni vlogi Tuđmana igra Vinko Kraljević, v vlogi Tita je Boris Svrtan, Miroslava Krležo pa igra Nebojša Borojević.

Zasebno in politično dogajanje

Soustvarjalca sta povedala, da bo serija usmerjala pogled v njegovo zasebno življenje, ljubezni, prijateljstva in odnos z Bogom, dokumentarec bo ponujal tudi vpogled v temo, ki je Tuđmana politično obsedala, to je odnos med Hrvati in Srbi v dveh Jugoslavijah.

Serija, denimo, razkriva tudi povezavo med Tuđmanovim pisanjem in padcem Aleksandra Rankovića, o čemer pripovedujejo Titovi sodelavci, razlaga Malić. Osrednja tema serije pa je, kot pravita, ugotoviti, zakaj je ravno Tuđman v času in okoliščinah, v katerih je živel, postal prvi hrvaški predsednik, in ne kdo drug.