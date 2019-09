Nekaj dni, preden v Portorožu razgrnejo svežo bero slovenskega filma, se v MMCAnalizi pogovarjamo z Jelko Stergel, direktorico Festivala slovenskega filma, in Metodom Pevcem, ki podpisuje otvoritveni film letošnje izvedbe Jaz sem Frenk.

Gosta v studiu sta Jelka Stergel in Metod Pevec. Foto: MMC RTV SLO

Festival se bo s Pevčevim novim celovečercem začel v torek, v slabem tednu dni pa bodo predvajali 106 filmov. Od tega jih je 57 vključenih v tekmovalni program, za osrednje nagrade pa se letos poteguje 11 celovečercev, vključno s filmom Jaz sem Frenk.

Festival slovenskega filma bo trajal od 17. do 22. septembra. Foto: Festival slovenskega filma

Pevca je tudi tokrat pri pisanju scenarija (tega je napisal z Ivom Trajkovom) in snemanju vodil močan socialni angažma, ki ga je za razliko od nagrajenega in kritiško hvaljenega dokumentarca Dom, tokrat prenesel v igrani film. V tem prek zgodbe o borbi za dediščino med protagonistom Frenkom in njegovim mlajšim bratom sooča socialistične vrednote s kapitalističnimi. Naslovno vlogo je Pevec zaupal Janezu Škofu, njegovega brata igra Valter Dragan. Kaj nam torej tipičen slovenski spor pove o današnji družbi? In ali je pomiritev med bratoma sploh mogoča?

Jelka Stergel, ki je funkcijo direktorice prevzela, ko je FSF praznoval 20 let, zdaj njegov program uresničuje tretje leto. Kot je pred dnevi dejala na predstavitvi programa, pomeni letošnji festival neki premik, ki se je zgodil v slovenski filmski ustvarjalnosti, in sega od socialne drame k političnemu trilerju, ki pa je še vedno socialno angažiran. Kam je torej namenjena slovenska filmska umetnost in kako obetavno je za njen razvoj povečanje sredstev za slovenski film?

Kot pravi festivalska direktorica, sta prvotna namena festivala strokovno druženje in predstavitev slovenskih filmov medijem in stroki ter tudi širši javnosti, ob čemer se je nemara smotrno še enkrat dotakniti vsakoletnih pomislekov o tem, ali je smiselno, da se festival odvija na Obali.

Z gostoma se bo pogovarjala Ana Jurc. Začnemo ob 11.45.