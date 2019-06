V glavnem tekmovalnem programu se bo za kristalni globus potegovalo 12 del. Foto: EPA

"Karlovy Vary morda ne zvenijo tako mondeno kot Cannes, Berlin ali Benetke, vendar ima festival z novim vodstvom izjemno kakovosten program," pravi Kozole. "Večkrat se govori o dilemi, kaj je boljša odskočna deska za filme iz malih kinematografskih držav, uvrstitev v spremljevalni program enega od prej omenjenih velikanov, kar je realno maksimalen doseg filmov iz naše regije, ali na drugi strani uvrstitev v prestižni tekmovalni program v Karlovih Varih. Moje mnenje je, da se marsikateri film v spremljevalnih programih malo izgubi in ne dobi primerne pozornosti in odzivov. Filmi v tekmovalnem programu Karlovih Varov pa so takrat v središču pozornosti vse filmske javnosti, o njih se piše v vseh svetovnih medijih. To pa je tisto, kar je najpomembnejše: da festival opravi promocijo filma, da film dobi mednarodni kontekst, distribucijo ter vabila na druge festivale. V tem smislu je festival v Karlovih Varih več kot odlična priložnost," razmišlja.

Polsestri igrata Urša Menart in Liza Marijina. Foto: Urša Premik

Režiser se je na festivalu uspešno predstavil že leta 2016, ko je za film Nočno življenje osvojil nagrado za najboljšo režijo. Tokrat prihaja na festival s filmom o odtujenih polsestrah iz Izole, ki morata zaradi spremenjenih življenjskih okoliščin živeti skupaj v majhnem najetem stanovanju v Ljubljani. Kot pravi, gre za film o dveh ženskah, ki ne želita imeti nič skupnega in negirata vsako podobnost, vendar na koncu najdeta to, kar najbolj zanikata. Na uradni spletni strani festivala pa so zapisali, da Kozoletov film govori o sočutju in s svojim humorjem spominja na najboljše čase češkega novega vala.

Damjan Kozole je leta 2016 na festivalu že osvojil nagrado za najboljšo režijo za film Nočno življenje. Foto: Urša Premik

V glavnih vlogah nastopata Liza Marijina in Urša Menart. Menartova skupaj s Kozoletom in Ognjenom Sviličićem podpisuje tudi scenarij. Prva projekcija in s tem svetovna premiera filma bo v torek, 2. julija, poleg režiserja pa se je bosta udeležili tudi obe glavni igralki.

Kot pove režiser, jih je vabilo na festival na neki način prehitelo, saj so bili šele v fazi končne montaže. "Selektorji iz Karlovih Varov so zaprosili za ogled nedokončane verzije filma in naslednji dan so poslali vabilo. Najprej sploh nismo vedeli, kaj naj naredimo. Običajno se film konča, predstavi selektorjem in potem se začne dolgo in včasih mučno čakanje na primeren in odmeven festival. Pri Polsestri pa je bilo vprašanje, ali bomo sploh lahko dokončali postprodukcijo filma, obdelavo zvoka in slike, do festivala. Ampak film smo te dni uspešno zaključili in DCP je že na Češkem."

Gre za slovensko-makedonsko-srbsko koprodukcijo, poleg Vertiga iz Ljubljane so koproducenti Sisters and Brother Mitevski, Filmska hiša Baš Čelik in RTV Slovenija.

Vsako leto kakšnih 200 filmov

Festival, na katerem vsako leto predstavijo okoli 200 filmov, se bo sklenil 6. julija. Za kristalni globus za najboljši film se bodo v glavnem tekmovalnem programu potegovali še kitajski režiser Zhai Yixiang s filmom z angleškim naslovom Mosaic Portrait, v Kambodži rojeni britanski scenarist in režiser Hong Khaou s filmom Monsoon, Nemec Jan Ole Gerster s filmom Lara, filipinska režiserka Dwein Baltazar s filmom Ode to Nothing in španski režiser Jonas Trueba s filmom The August Virgin. S filmom To the Stars se v tekmovalnem programu predstavlja tudi ameriška režiserka Martha Stephens. Tu so še bolgarski režiserski dvojec Kristina Grozeva in Petar Valchanov s filmom The Father, slovaški režiser Marko Škop s filmom Let There Be Light, belgijski režiser Tim Mielants s filmom Patrick, čilski režiser Felipe Rios s filmom The Man from the Future in turški režiser Kivanc Sezer s filmom La Belle Indifference.

V Karlovih Varih vsako leto prikažejo okoli 200 filmov. Foto: EPA

Julianne Moore bodo na festivalu podelili kristalni globus za izjemen prispevek k svetovni kinematografiji, predstavila pa bo tudi film After the Wedding. Foto: Reuters

Letošnja kristalna globusa za izjemen prispevek k svetovni kinematografiji bodo podelili ameriškima igralkama Julianne Moore in Patricii Clarkson. Julianne Moore, ki je dobila oskarja za film Še vedno Alice in si je nominacijo za oskarja prislužila še za štiri druge filme, bo v Karlovih Varih predstavila film After the Wedding skupaj z režiserjem in možem Bartom Freundlichom ter soigralcem Billyjem Crudupom.

Patricia Clarkson, ki je bila nominirana za oskarja za stransko vlogo v filmu April praznuje, pa bo na največjem srednjeevropskem filmskem festivalu predstavljala film Learning to Drive v režiji Isabel Coixet.

Retrospektivo posvečajo letos egiptovskemu režiserju Jusefu Čahineju (1926–2008). Prikazali bodo 11 njegovih restavriranih filmov, od zgodnjih manj znanih del do uveljavljenih klasik.

V sklopu Future Frames platforme se bo s kratkim filmom Playing predstavil slovenski režiser Lun Sevnik, ki živi na Češkem in je študent praške FAMU. Film bo v sklopu platforme za odkrivanje novih evropskih režiserjev, v okviru katere organizacije članice European Film Promotion nominirajo svoje najobetavnejše mlade talente, doživel svetovno premiero. Kot so sporočili iz Slovenskega filmskega centra, je Sevnika nominirala Češka.

V Karlove Vare se podaja tudi Veronika Zakonjšek, ki se bo udeležila delavnice za mlade in obetavne kritike GoCritic! Pod vodstvom kritika Hollywood Reporterja Neila Younga.