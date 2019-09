Oliver Hirschbiegel. Foto: EPA

Hirschbiegel serijo ustvarja v sodelovanju z münchenska produkcijska hiša Pantaleon Films in italijansko Indiana Production. Kot je še povedal za Variety, serijo ustvarjajo skupaj s televizijsko mrežo Sky. Igralska imena še niso znana, ustvarjalci pa so napovedali, da bodo zasedbo sestavljali italijanski, nemški, angleški in afriški igralci.

Zaupanja vredno scenaristično ime

Pisanje scenarija so zaupali Stefanu Bisesu, sicer znanem kot soustvarjalcu in soavtorju serije Gomora ter prav tako soavtorju serije Novi papež in filma Polnočno sonce, ki sta oba trenutno v postprodukciji. Zgodbe za zdaj ne želijo razkriti, Hirschbiegel je dejal le, da bo serija sposadla s trenutno situacijo z migranti v Sredozemlju.

Scenarij serije podpisuje Stefano Bises, ki je tudi eden izmed soavtorjev prihajajoče serije Novi papež. Foto: IMDb

Specifični vidiki posameznih kultur

Leta 1957 v Hamburgu rojeni filmar, ki je pred kratkim režiral tri epizode Netflixove serije Criminal: Germany, je dejal, da si želi znova sodelovati z Netflixom ali Amazonom pri ustvarjanju antologijske serije o različnih celinah - Afriki, Aziji in Ameriki -, kjer vsak segment pripoveduje zagonetno zgodbo, ki razkriva specifične vidike posameznih kultur ali psiholoških izhodišč. Hirschbiegel je dejal, da bodo vsako epizodo posneli z lokalno igralsko zasedbo in ekipo, tako kot se je lotil tudi letošnje produkcije Criminal: Germany.

Od zadnjih Hitlerjevih dni do spodletelega atentata nanj

V preteklosti se je režiser najbolj proslavil s filmom Propad (Der Untergang) iz leta 2004, ki je bil deležen nominacije za tujejezičnega oskarja. V filmu, ki je prikazoval zadnje dni tretjega rajha aprila leta 1945, je v vlogi Adolfa Hitlerja nastopil Bruno Ganz.

Večkratno nagrajeni režiser je podpisal še filme Das Experiment (2001) o stanfordskem zaporniškem eksperimentu, The Invasion (2007) z Nicole Kidman in Danielom Craigom, na festivalu Sundance nagrajenega Five Minutes of Heaven (2009), Diana (2013) o princesi Diani in 13 Minutes (2015) o enem izmed spodletelih atentatov na Hitlerja.