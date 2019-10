Izbrala jih je kuratorka in direktorica Video-Foruma Kathrin Becker.

Video-Forum hrani več kot 1.600 filmov in videov mednarodnih umetnikov. Foto: Arhiv RS

Program prinaša različne prakse videoumetnosti od 70. let prejšnjega stoletja dalje. V enournem programu pod naslovom Od najdenih posnetkov do ponovne uprizoritve si bo mogoče ogledati dela, ki vsak na svoj način naslavljajo različne vidike avdiovizualne dediščine, od vključevanja najdenih posnetkov, kar se kaže v videih Dare Birnbaum Technologija / Transformacija: Čudežna ženska iz leta 1978 in Hita Steyerla V prostem padu (2013), do vzpostavitve razmerja z množičnimi mediji. To ponazarja video Bjorna Melhusa Oralnost (2001).

Video Karin Sander Sigrid 1930 se posveča ukvarjanju z arhivskim videogradivom, ponovna uporaba in uprizoritev lastnih preteklih del pa bo ponazoril video Sanje Iveković Navodila št. 2 iz leta 2015. Na temo prevpraševanja zgodovine in mitologije videoumetnosti bo odgovarjal video, ki ga podpisuje Nate Harrison Aura Dies Hard iz leta 2010.

Video-Forum iz Berlina je eden najstarejših videoarhivov na svetu, ki hrani več kot 1.600 filmov in videov mednarodnih umetnikov, vse od 60. let preteklega stoletja do danes: pionirska videodela, kratkometražne filme, spletno umetnost, dokumente performansov, videoinstalacije in gibanja Fluksus. V zadnjih letih so se usmerili na dela, ki tematizirajo mesto Berlin, in na žensko tematiko ter na produkcijo iz Vzhodne Nemčije in Evrope, Balkana in Bližnjega vzhoda.