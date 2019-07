Nov Tarantinov film Bilo je nekoč v Hollywoodu, v katerem sta prvič skupaj zaigrala Brad Pitt in Leonardo DiCaprio, bo na sporedu 16. avgusta. Foto: IMDb

Odprtje bo slovensko obarvano. To soboto bo filmski program v avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor odprla projekcija filma Ne bom več luzerka in pogovor z režiserko filma Uršo Menart. Na otvoritveni večer bodo odprli tudi razstavo in predstavili publikacijo pogovorov s slovenskimi filmskimi ustvarjalkami, poimenovane #EkstremnoSlovensko.

Tudi letošnji filmski projekt je nastal v sodelovanju med Društvom za razvoj filmske kulture, mariborskim lutkovnim gledališčem ter dvema zasebnima partnerjema – družbo Maribox in Zadrugo Peron.

Letošnji poletni filmski program v soboto odpira projekcija filma Ne bom več luzerka in pogovor z režiserko Uršo Menart. Foto: LIFFe

Letni kino Minoriti je že dodobra zasidran v poletno mestno dogajanje, saj skušajo v tem bolj sproščenem času prikazati filmske vrhunce preteklega leta, hkrati pa s predfilmi predstaviti filmske festivale iz okolice, pravijo v društvu. Tudi letos je njihov glavni namen zapolniti poletni čas v Mariboru s kakovostno vsebino in popularizirati kakovostne filme ter tako razvijati filmsko kulturo.

Almodovarjevo Bolečino in slavo, ki je Antoniu Banderasu v Cannesu prinesla palmo za najboljšega igralca, bodo premierno predvajali 20. julija. Foto: IMDb

Da bi program približali tudi turistom, bo polovica programa dostopna v angleškem jeziku. Filmi bodo na sporedu vsako soboto in sredo, po novem pa tudi dva petka, program pa bo trajal do konca avgusta.

Po odprtju s filmom Urše Menart, ki je lani postala prva slovenska režiserka z vesno za najboljši film, bodo 10. julija z restavrirano kopijo prvega slovenskega igranega celovečerca Na svoji zemlji počastili stoletnico rojstva Franceta Štiglica. V soboto, 13. julija, pa prihaja Darko Štante s filmom Posledice, ki je zaokrožil že po številnih festivalih in kinematografih po vsej Evropi.

V juliju se bodo ob Štiglicu ob sredah posvetili še trem mojstrom – letos umrli cineastki Agnes Varda, Ingmarju Bergmanu in Lucianu Pavarottiju.

Predpremierno bodo predvajali Bolečino in slavo, ki ga je Pedro Almodovar maja predstavljal v Cannesu, vse skupaj pa bo zaokrožila premiera vojno-umetniške epopeje Delo brez avtorja nemškega režiserja Floriana Henckla von Donnersmarcka.