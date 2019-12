V islandsko-francosko-ukrajinski koprodukciji spremljamo Islandko Hallo, ki je neodvisnega duha in za kuliso dnevne rutine živi še eno življenje. Je namreč tudi okoljevarstvena aktivistka, ki jo ljudje poznajo zgolj po vzdevku "Ženska z gore".

V naslovni vlogi je zaigrala Halldora Geirharđsdottir. Foto: LIFFe

Film Bojevnica

Petek, 13. decembra ob 21.30

Televizija Slovenija 2

50-letna Halla se bori proti krajevni industriji aluminija, njena dejanja pa postajajo vse drznejša, saj ji uspe zaustaviti pogajanja med islandsko vlado in korporacijo, ki gradi novo talilnico. Ko pa začne načrtovati svoj največji podvig, prejme pismo, ki vse spremeni – odobrili so njeno prošnjo za posvojitev otroka in zdaj jo v Ukrajini čaka deklica. A preden bo Halla opustila svojo vlogo rešiteljice islandske narave, bo izvedla še en, zadnji podvig, s katerim bo industriji aluminija zadala usodni udarec.

Proizvodnja aluminija kot simbol potrošne kapitalistične družbe

"Proizvodnja aluminija je tako potrošna, da prerašča v simbol naše potrošne kapitalistične družbe. Za ogromno ceno na račun okolja proizvajamo to neverjetno dragoceno kovino, potem pa jo zapravljamo, kot da ne bo jutrišnjega dne! Aluminijaste pločevinke, vojaška oprema, vse mogoče. Toliko, kolikor Islandci proizvedemo v enem letu, v enem velikem ameriškem mestu pomečejo v smeti v obliki pločevink. Potrošniška kultura nas ubija," je v intervjuju za MMC povedal režiser Benedikt Erlingsson, ki je scenarij napisal z Olafurjem Egillom Egilssonom. Gre za režiserja, ki je nase opozoril že leta 2013 s humornim prvencem Zgodbe o konjih in ljudeh.

Režiser Benedikt Erlingsson je lani ob prejemu nagrade lux evropskim poslancem sporočil, da so kot politiki pogumni, saj se soočajo z izzivom boja proti podnebnim spremembam. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer

Velika zmagovalka 29. Liffa in prejemnica nagrade lux

Komična drama je v letu 2018 odnesla osrednjo nagrado vodomec z lanskega ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala Liffe. Po oceni žirije 29. Liffa je ob suverenem poigravanju z različnimi filmskimi slogi in konvencijami inteligentna in zabavna komedija.

Film je lani prejel tudi nagrado lux, ki jo podeljuje Evropski parlament z namenom povečanja prepoznavnost evropskih filmov, pa tudi omogočiti ogled evropskemu občinstvu in spodbuditi razpravo o temah, ki jih filmi obravnavajo.

"Nagrade so samo način, kako na filme prilepiti etikete, s pomočjo katerih občinstvo lažje izbira. Ponudba zabavne industrije je prevelika. Kako bomo porabili svoj čas? Po navadi sploh ni problem v ceni vstopnice, težava je izbrati, v kaj boš vložil dve uri svojega časa," pa je glede lovorik v intervjuju za MMC povedal režiser Erlingsson.