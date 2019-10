Olivia DeJonge, rojena leta 1998, v prizoru iz filma Will. Foto: IMDb

Priscilla Presley je leta 1959 pri 14 letih v Wiesbadnu spoznala kralja rokenrola Elvisa Presleyja, ko je bil ta kot vojak za dve leti vpoklican v Nemčijo. Tri leta kasneje sta postala par, in bila nekaj nekaj let tudi poročena. Od Elvisa se je ločila leta 1973, kmalu po rojstvu njune edinke Lise Marie. Danes je edina žena prvega lastnika posestva Graceland pisateljica in igralka. Med letoma 1983 in 1988 je v vlogi Jenne Wade nastopala v nanizanki Dallas, igrala je tudi v trilogiji Gola pištola.

Kompleksna globina in drža

"Olivia je sposobna prikazati kompleksno globino in držo, zaradi katerih je Priscilla Presley postala svojevrstna ikona," je po poročanju spletnega portala Variety povedal Luhrmann. "Je izjemno nadarjena mlada igralka in odlična protiutež Austinovemu Elvisu," je dodal.

Popoln kasting?

V še nenaslovljeni drami bo mladega Elvisa odigral Austin Butler, ki smo ga lahko to poletje videli v majhni vlogi v Tarantinovem filmu Bilo je nekoč v Hollywoodu, in v zombijadi Jima Jarmuscha Mrtvi ne umirajo. Znano je tudi že, da bo Tom Hanks prevzel vlogo njegovega menedžerja Cola. "Vedel sem, da filma ne bom mogel posneti, če kasting ne bo res popoln," je za filmski blogDeadline dejal Luhrmann.

Elvis A. Presley / Austin Butler. Foto: AP

Film se bo osredotočil na odnos med veteranskim menedžerjem in mladim glasbenikom, ki se je leta 1935 rodil v mestecu Tupelo v državi Mississippi. Prvi večji uspeh je doživel leta 1956 s skladbo Heartbreak Hotel.

Luhrmann scenarij za film, ki nastaja v produkciji Warner Bros, podpisuje skupaj s Craigom Pearceom. Oskarjevka (in režiserjeva žena) Catherine Martin, s katero je sodeloval že pri Moulin Rougeu in Velikem Gatsbyju, bo skrbela za kostumografijo in scenografijo.

Film naj bi v kinematografe prišel 1. oktobra 2021.