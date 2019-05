Dogodek po svoje napoveduje letošnji jubilejni, 15. mednarodni filmski festival Kino Otok, ki bo potekal med 5. in 9. junijem.

Foto: IMDb

Nedeljskemu filmsko-vzgojnemu dogodku v izolskem kinu se letos pridružuje rekordnih 56 evropskih mest iz 35 držav. Najstniški filmski navdušenci si bodo v Art Kinu Odeon ogledali tri evropske filme. Prvi je Old Boys v režiji Tobyja McDonalda. V šolski interpretaciji gledališke igre Cyrano de Bergerac neroden, vendar ustvarjalen fant, pomaga privlačnemu, vendar osupljivo omejenemu šolskemu zvezdniku; fant skuša zapeljati hčerko gostujočega učitelja francoščine.

Na sporedu bosta tudi "odbiti film ceste o mladem bendu Los Bando Immortale" v režiji Christiana Loja, v katerem se zasedba v divji tekmi s časom, policijo in starši poda na potovanje čez državo na državno rockovsko tekmovanja, ter Fight Girl v režiji Johana Timmersa o nadarjeni in vročekrvni kickboxerki Bo, katere starši so v ločitvenem postopku. "Bo se mora naučiti, kako obvladati svoja čustva in obenem sprejeti dejstvo, da ne more imeti nadzora nad vsem," napoveduje kratki sinopsis filma.

V naslovni vlogi filma Fight Girl se predstavi mlada Aiko Beemsterboer. Foto: IMDb

Na zvezi z Erfurtom

Po treh projekcijah se bodo mladi žiranti o filmih pogovarjali ter na koncu izglasovali slovenskega zmagovalca. Ves čas bodo preko spleta tudi v stiku z vrstniki iz vse Evrope, tudi ko bosta dva predstavnika slovenske žirije prek videokonference sporočila izide glasovanja v nemški Erfurt, kjer bodo zmagovalnemu filmu še isti večer podelili evropsko nagrado mladega filmskega občinstva EFA. Slavnostna podelitev nagrade bo v živo predvajana prek spletne strani dogodka.

Vzgoja kritičnih gledalcev

Evropska nagrada mladega filmskega občinstva je filmsko-vzgojni dogodek, ki je nastal pod okriljem Evropske filmske akademije, uveljavljenega vseevropskega združenja za promocijo kakovostnega filma.

Z evropskim projektom filmske vzgoje sicer zavod za razvijanje filmske kulture Otok že od leta 2013 "sooblikuje samostojne in kritične uporabnike sodobnih medijev". Po nedelji bodo lahko mladi filmske pokrajine raziskovali tudi v sklopu bližnjega 15. festivala Kino Otok oziroma njegove sekcije za otroke, mlade in družine Podmornica - Otok za mularijo.

Osnovni zaplet drame Cyrano de Bergerac je s filmov Old Boys dobil še eno moderno adaptacijo. Foto: IMDb

Kaj pripravlja letošnji Kino Otok?

Festival bo v Izoli potekal med 5. in 9. junijem, in "v zvezdnate noči pošiljal filmske utrinke z vsega sveta". Organizatorji napovedujejo, da se bodo v jubilejni izdaji obračali k filmom in njihovim ustvarjalcem, ki so že bili predstavljeni na festivalu. Med ustvarjalci bosta denimo indijski filmski čarovnik Shaji N. Karun, gost prvega Kino Otoka, ter mojster sedme umetnosti Želimir Žilnik, eden tistih, ki se na Otok najpogosteje vračajo.