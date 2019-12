Parazit je film o družini iz nižjega razreda, ki poskuša svoj družbeni status izboljšati tako, da se infiltrira v gospodinjstvo premožne družine. Foto: IMDb

Losangeleško Združenje filmskih kritikov je v nedeljo naznanilo najboljše filme v letu 2019 in nagradi za najboljši film in režijo podelilo južnokorejskemu filmu Parazit režiserja Bong Joon-hoja. Celovečerec, ki je trenutno na ogled v slovenskih kinematografih, je letos že dobil cansko zlato palmo, prikazali pa so ga tudi na festivalu Liffe.

Gangstersko dramo Irec je Martin Scorsese posnel pod okriljem Netflixa. Foto: IMDb

Parazit premagal celo Irca

Parazit je v obeh glavnih kategorijah po izboru kritikov premagal Irca (The Irishman) v režiji Martina Scorseseja, za stransko vlogo v filmu pa je bil nagrajen tudi južnokorejski igralec Song Kang Ho, ki v filmu nastopa v vlogi Ki-taeka, očeta v družini, ki se v filmu znajde v središču medrazrednega boja.

"Pod črto ni Parazit niti komedija niti grozljivka, pa čeprav ima močne elemente obeh žanrov ‒ način, kako režiser na videz brez truda manevrira z njima, je kazalnik njegovega ogromnega dometa. Zdi se, kot da skuša v postmodernistični maniri zamajati temelje srhljivke in v njeno matrico vpisati element anarhije in kaosa," je o filmu zapisala MMC-jeva filmska kritičarka Ana Jurc.

Jennifer Lopez v Prevarantkah z Wall Streeta. Foto: IMDb

Jennifer Lopez tokrat kot igralka

Za najboljšo žensko vlogo so nagradili Mary Kay Place kot protagonistko filma Diane v režiji Kenta Jonesa. Najboljšo žensko stransko vlogo pa je letos odigrala Jennifer Lopez v filmu Hustlers.

Nagrado za najboljšo moško vlogo so ameriški kritiki podelili španskemu igralcu Antoniu Banderasu kot protagonistu filma Bolečina in slava Pedra Almodovarja. Zadnji Almodovarjev celovečerec je dobil tudi nagrado za najboljši tujejezični film.

Nagrado kritikov za najboljši scenarij je prejel Marriage Story, ki ga podpisuje režiser Noah Baumbach, zvezda ameriškega neodvisnega filma. Nagrado za najboljši animirani film I Lost My Body v režiji Jeremyja Clapina, nagrado za filmsko fotografijo pa Claire Mathon za delo na filmih Portret mladenke v ognju v režiji Celine Sciamma, ki prek zgodbe o slikarki v 18. stoletju raziskuje vprašanje ženskega pogleda v zahodni umetnosti nekoč in danes, in Atlantics v režiji Mati Diop. Ta je letos pisala zgodovino kot prva temnopolta režiserka v tekmovalnem sporedu canskega festivala v zgodovini.

Nagrade bodo podelili na slavju 11. januarja. Nagrado za življenjsko delo bodo podelili ameriški filmski ustvarjalki Elaine May.